Twenty One Pilots - Vessel (0075678673542) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
29.04.2016
Исполнитель
Twenty One Pilots
Альбом (сингл)
VESSEL
Жанр
Регги, Indie Pop
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 560 руб.
В наличии
Код товара: 99576
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3 560 руб.
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Коллекция TWENTY ONE PILOTS
Коллекция TWENTY ONE PILOTS
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
75678673542
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
29.04.2016
Исполнитель
Twenty One Pilots
Альбом (сингл)
VESSEL
Жанр
Регги, Indie Pop
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Twenty One Pilots - Vessel (0075678673542) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Ode To Sleep
|5:08
|A2
|Holding On To You
|4:23
|A3
|Migraine
|3:59
|A4
|House Of Gold
|2:43
|A5
|Car Radio
|4:27
|A6
|Semi-Automatic
|4:14
|B1
|Screen
|3:49
|B2
|The Run And Go
|3:49
|B3
|Fake You Out
|3:51
|B4
|Guns For Hands
|4:33
|B5
|Trees
|4:27
|B6
|Truce
|2:22
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
75678673542
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
29.04.2016
Исполнитель
Twenty One Pilots
Альбом (сингл)
VESSEL
Жанр
Регги, Indie Pop
Версия издания
стандартное
Развернуть
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Track List
|A1
|Ode To Sleep
|5:08
|A2
|Holding On To You
|4:23
|A3
|Migraine
|3:59
|A4
|House Of Gold
|2:43
|A5
|Car Radio
|4:27
|A6
|Semi-Automatic
|4:14
|B1
|Screen
|3:49
|B2
|The Run And Go
|3:49
|B3
|Fake You Out
|3:51
|B4
|Guns For Hands
|4:33
|B5
|Trees
|4:27
|B6
|Truce
|2:22
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Twenty One Pilots - Vessel (0075678673542) виниловая пластинка - стоимость товара 3560 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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