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Twenty One Pilots - Trench (0075678654695) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Twenty One Pilots - Trench (0075678654695) виниловая пластинка

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Twenty One Pilots - Trench (0075678654695) виниловая пластинка - фото 1
Twenty One Pilots - Trench (0075678654695) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Twenty One Pilots
Альбом (сингл)
TRENCH
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Twenty One Pilots - Trench (0075678654695) виниловая пластинка - фото 1
  • Twenty One Pilots - Trench (0075678654695) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 110 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 185079
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Коллекция TWENTY ONE PILOTS
filter_none Товар входит в коллекцию TWENTY ONE PILOTS

Коллекция TWENTY ONE PILOTS


Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0075678654695]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Twenty One Pilots
Альбом (сингл)
TRENCH
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Jumpsuit, Levitate, Morph, My Blood, Chlorine, Smithereens, Neon Gravestones, The Hype, Nico And The Niners, Cut My Lip, Bandito, Pet Cheetah, Legend, Leave The City
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Twenty One Pilots - Trench (0075678654695) виниловая пластинка

Track List

A1Jumpsuit
A2Levitate
A3Morph
A4My Blood
B1Chlorine
B2Smithereens
B3Neon Gravestones
C1The Hype
C2Nico And The Niners
C3Cut My Lip
C4Bandito
D1Pet Cheetah
D2Legend
D3Leave The City

Отзывы о товаре Twenty One Pilots - Trench (0075678654695) виниловая пластинка

24.06.2021
Рустам

Достоинства:
Великолепное издание на двух пластинках оливкового цвета. Производство Европы и оно мне нравится больше, чем Американский пресс. Рекомендую всем фанатам.

Недостатки:
Нет

Комментарий:
С кэткойнами получается очень приятная цена. Доставили в срок.



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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0075678654695]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Twenty One Pilots
Альбом (сингл)
TRENCH
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Jumpsuit, Levitate, Morph, My Blood, Chlorine, Smithereens, Neon Gravestones, The Hype, Nico And The Niners, Cut My Lip, Bandito, Pet Cheetah, Legend, Leave The City
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Jumpsuit
A2Levitate
A3Morph
A4My Blood
B1Chlorine
B2Smithereens
B3Neon Gravestones
C1The Hype
C2Nico And The Niners
C3Cut My Lip
C4Bandito
D1Pet Cheetah
D2Legend
D3Leave The City
Самовывоз
Доставка
Отзывы
24.06.2021
Рустам

Достоинства:
Великолепное издание на двух пластинках оливкового цвета. Производство Европы и оно мне нравится больше, чем Американский пресс. Рекомендую всем фанатам.

Недостатки:
Нет

Комментарий:
С кэткойнами получается очень приятная цена. Доставили в срок.


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