Twenty One Pilots - Trench (0075678654695) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Twenty One Pilots
Альбом (сингл)
TRENCH
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 110 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 185079
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0075678654695]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Twenty One Pilots
Альбом (сингл)
TRENCH
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Jumpsuit, Levitate, Morph, My Blood, Chlorine, Smithereens, Neon Gravestones, The Hype, Nico And The Niners, Cut My Lip, Bandito, Pet Cheetah, Legend, Leave The City
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Twenty One Pilots - Trench (0075678654695) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Jumpsuit
|A2
|Levitate
|A3
|Morph
|A4
|My Blood
|B1
|Chlorine
|B2
|Smithereens
|B3
|Neon Gravestones
|C1
|The Hype
|C2
|Nico And The Niners
|C3
|Cut My Lip
|C4
|Bandito
|D1
|Pet Cheetah
|D2
|Legend
|D3
|Leave The City
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0075678654695]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Twenty One Pilots
Альбом (сингл)
TRENCH
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Jumpsuit, Levitate, Morph, My Blood, Chlorine, Smithereens, Neon Gravestones, The Hype, Nico And The Niners, Cut My Lip, Bandito, Pet Cheetah, Legend, Leave The City
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Track List
|A1
|Jumpsuit
|A2
|Levitate
|A3
|Morph
|A4
|My Blood
|B1
|Chlorine
|B2
|Smithereens
|B3
|Neon Gravestones
|C1
|The Hype
|C2
|Nico And The Niners
|C3
|Cut My Lip
|C4
|Bandito
|D1
|Pet Cheetah
|D2
|Legend
|D3
|Leave The City
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Достоинства:
Великолепное издание на двух пластинках оливкового цвета. Производство Европы и оно мне нравится больше, чем Американский пресс. Рекомендую всем фанатам.
Недостатки:
Нет
Комментарий:
С кэткойнами получается очень приятная цена. Доставили в срок.
Twenty One Pilots - Trench (0075678654695) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Twenty One Pilots - Trench (0075678654695) виниловая пластинка
Достоинства:
Великолепное издание на двух пластинках оливкового цвета. Производство Европы и оно мне нравится больше, чем Американский пресс. Рекомендую всем фанатам.
Недостатки:
Нет
Комментарий:
С кэткойнами получается очень приятная цена. Доставили в срок.