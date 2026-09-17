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Пила дисковая DeWalt DWE560K-QS купить с доставкой в Москве
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Пила дисковая DeWalt DWE560K-QS

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Пила дисковая DeWalt DWE560K - фото 1
Пила дисковая DeWalt DWE560K - фото 2
Пила дисковая DeWalt DWE560K - фото 3
Пила дисковая DeWalt DWE560K - фото 4
Пила дисковая DeWalt DWE560K - фото 5
Пила дисковая DeWalt DWE560K - фото 6
Пила дисковая DeWalt DWE560K - фото 7
Пила дисковая DeWalt DWE560K - фото 8
Пила дисковая DeWalt DWE560K - фото 9
Пила дисковая DeWalt DWE560K - фото 10
Пила дисковая DeWalt DWE560K - фото 11
Пила дисковая DeWalt DWE560K - фото 12
Пила дисковая DeWalt DWE560K - фото 13
Пила дисковая DeWalt DWE560K - фото 14
Пила дисковая DeWalt DWE560K - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пила дисковая
Мощность
1350
Лазерный маркер
нет
Скорость вращения
5500 об/мин
  • Пила дисковая DeWalt DWE560K - фото 1
  • Пила дисковая DeWalt DWE560K - фото 2
  • Пила дисковая DeWalt DWE560K - фото 3
  • Пила дисковая DeWalt DWE560K - фото 4
  • Пила дисковая DeWalt DWE560K - фото 5
  • Пила дисковая DeWalt DWE560K - фото 6
  • Пила дисковая DeWalt DWE560K - фото 7
  • Пила дисковая DeWalt DWE560K - фото 8
  • Пила дисковая DeWalt DWE560K - фото 9
  • Пила дисковая DeWalt DWE560K - фото 10
  • Пила дисковая DeWalt DWE560K - фото 11
  • Пила дисковая DeWalt DWE560K - фото 12
  • Пила дисковая DeWalt DWE560K - фото 13
  • Пила дисковая DeWalt DWE560K - фото 14
  • Пила дисковая DeWalt DWE560K - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 330 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 92887
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Характеристики

Бренд
deWalt
Тип товара
Пила дисковая
Тип пилы
дисковая
Модель
DWE560K
Мощность
1350
Лазерный маркер
нет
В кейсе
да
Электронная регулировка частоты вращения
нет
Подключение пылесоса
да
Плавный пуск
нет
Диаметр посадочного отверстия
16 мм
Диаметр диска
184
Пылесборник
нет
Плавная регулировка скорости
нет
Количество скоростей работы
1
Скорость вращения
5500 об/мин
Фиксация шпинделя
да
Угол наклона, градус
48
Тормоз двигателя
нет
Электронная защита от перегрузок
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х33х23
Вес, кг.
5.5

Описание товара Пила дисковая DeWalt DWE560K-QS

Электрическая пила DeWalt — надежный и функциональный инструмент, идеально подходящий для выполнения различных задач по резке. Этот инструмент оснащен множеством практичных функций, делающих его незаменимым помощником в любом рабочем пространстве. Пила поставляется в удобном кейсе, что облегчает её транспортировку и хранение. С весом в 4 кг и компактными размерами (высота и ширина по 23 см), она легко управляемая, что позволяет производить точные и аккуратные резы. Главной особенностью данного устройства является его диск диаметром 184 мм. Посадочное отверстие диаметром 16 мм обеспечивает надежное крепление диска, а наличие функции фиксации шпинделя способствует быстрой и безопасной замене оснастки. Электрическая пила DeWalt работает на одной скорости, что упрощает её использование и делает её отличным выбором для выполнения стандартных задач. Отсутствие плавного пуска и электронной защиты от перегрузок предполагает использование пилы в условиях, где нет необходимости в наличии подобных функций. Хотя пила не оснащена лазерным маркером и пылесборником, она компенсирует это возможностью подключения пылесоса. Это помогает поддерживать рабочую зону в чистоте и обеспечивает более комфортную работу. Эта модель также не имеет плавной регулировки скорости и тормоза двигателя, однако это не снижает её надежности и эффективности в стандартных рабочих условиях. Электронная регулировка частоты вращения также не предусмотрена, что делает пилу более простой в использовании, акцентируя внимание пользователя на основном функционале резки. В целом, электрическая пила DeWalt представляет собой надежный и простой в использовании инструмент, отлично подходящий как для профессиональных, так и для бытовых нужд.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре Пила дисковая DeWalt DWE560K-QS




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Характеристики
Бренд
deWalt
Тип товара
Пила дисковая
Тип пилы
дисковая
Модель
DWE560K
Мощность
1350
Лазерный маркер
нет
В кейсе
да
Электронная регулировка частоты вращения
нет
Подключение пылесоса
да
Плавный пуск
нет
Диаметр посадочного отверстия
16 мм
Диаметр диска
184
Развернуть
Пылесборник
нет
Плавная регулировка скорости
нет
Количество скоростей работы
1
Скорость вращения
5500 об/мин
Фиксация шпинделя
да
Угол наклона, градус
48
Тормоз двигателя
нет
Электронная защита от перегрузок
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Электрическая пила DeWalt — надежный и функциональный инструмент, идеально подходящий для выполнения различных задач по резке. Этот инструмент оснащен множеством практичных функций, делающих его незаменимым помощником в любом рабочем пространстве. Пила поставляется в удобном кейсе, что облегчает её транспортировку и хранение. С весом в 4 кг и компактными размерами (высота и ширина по 23 см), она легко управляемая, что позволяет производить точные и аккуратные резы. Главной особенностью данного устройства является его диск диаметром 184 мм. Посадочное отверстие диаметром 16 мм обеспечивает надежное крепление диска, а наличие функции фиксации шпинделя способствует быстрой и безопасной замене оснастки. Электрическая пила DeWalt работает на одной скорости, что упрощает её использование и делает её отличным выбором для выполнения стандартных задач. Отсутствие плавного пуска и электронной защиты от перегрузок предполагает использование пилы в условиях, где нет необходимости в наличии подобных функций. Хотя пила не оснащена лазерным маркером и пылесборником, она компенсирует это возможностью подключения пылесоса. Это помогает поддерживать рабочую зону в чистоте и обеспечивает более комфортную работу. Эта модель также не имеет плавной регулировки скорости и тормоза двигателя, однако это не снижает её надежности и эффективности в стандартных рабочих условиях. Электронная регулировка частоты вращения также не предусмотрена, что делает пилу более простой в использовании, акцентируя внимание пользователя на основном функционале резки. В целом, электрическая пила DeWalt представляет собой надежный и простой в использовании инструмент, отлично подходящий как для профессиональных, так и для бытовых нужд.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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