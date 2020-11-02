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Насос циркуляционный Grundfos UPS 25-80 180 95906440

Артикул: 81576
Насос циркуляционный Grundfos UPS 25-80 180 95906440
17 180 руб. 
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+ 299 КэтКоинов
Артикул: 81576
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 3 года
Этот товар можно купить в кредит 
Этот товар можно купить в рассрочку от 2 864 руб./месяц 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендGrundfos
Тип товараНасосы
Тип поверхностного насосациркуляционный
Диаметр разъема соединения1 1/2 дюйм
Качество водычистая
Максимальная температура воды110°C
Максимальный напор7.5 м
Минимальная температура воды2°C
Минимальная температура окружающей среды0°C
Плавный пуск двигателянет
Потребляемая мощность165 Вт
Пропускная способность8 куб.м/час
Размер фильтруемых частиц0.1 мм
Режущая насадканет
Длина, см13.4
Ширина, см12.6
Высота, см18
Вес, кг2.6
Тип насоса - циркуляционный. Для чистой воды. Пропускная способность - 8 куб.м/час


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Самовывоз невозможен
Насос циркуляционный Grundfos UPS 25-80 180 95906440 - по цене 17180 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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