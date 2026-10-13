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Уцененный товар Монитор Hisense 27" 27G7Q-PRO отличное состояние купить с доставкой в Москве, 751797
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Уцененный товар Монитор Hisense 27" 27G7Q-PRO отличное состояние, 751797

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Монитор Hisense 27&quot; 27G7Q-PRO отличное состояние - фото 4
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Монитор Hisense 27&quot; 27G7Q-PRO отличное состояние - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Состояние товара:
Новый
Характеристики
Тип товара
Монитор
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
3840x2160
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
160
Яркость
350 Кд/м?
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  • Монитор Hisense 27&quot; 27G7Q-PRO отличное состояние - фото 2
  • Монитор Hisense 27&quot; 27G7Q-PRO отличное состояние - фото 3
  • Монитор Hisense 27&quot; 27G7Q-PRO отличное состояние - фото 4
  • Монитор Hisense 27&quot; 27G7Q-PRO отличное состояние - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-10%
31 010 руб.  34 450 руб. 
Начислим 497 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 751797
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Монитор Hisense 27" 27G7Q-PRO отличное состояние
31 010 руб. -10%
34 450 руб.
  • Гарантия производителя: 6 месяцев
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Hisense
Тип товара
Монитор
Игровой
Да
Изогнутый экран
нет
Особенности
Flicker Free, Low Blue light
Комплектация
Монитор, подставка, блок питания, документация
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
3840x2160
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Частота обновления, Гц
160
Яркость
350 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
160°
Угол обзора по горизонтали
160°
Время отклика
1
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync Premium
Разъемы
DisplayPort x 1, HDMI x 2, USB Type-A х 2 шт, USB Type-B х 1
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
USB-концентратор
да
Встроенные динамики
нет
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
75x75
Расположение блока питания
внешний
Габаритные размеры с подставкой
613.1х516.2х269.9 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
76х47х18
Вес, кг.
9.2

Описание товара Уцененный товар Монитор Hisense 27" 27G7Q-PRO отличное состояние

Внешний вид: отличное состояние Комплектность : коробка, документы, монитор , подставка , кабель , провода ( полная) Причина уценки : вскрыт , произведена чистка матрицы



Теги товара: 27", большие

Отзывы о товаре Уцененный товар Монитор Hisense 27" 27G7Q-PRO отличное состояние




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Характеристики
Бренд
Hisense
Тип товара
Монитор
Игровой
Да
Изогнутый экран
нет
Особенности
Flicker Free, Low Blue light
Комплектация
Монитор, подставка, блок питания, документация
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
3840x2160
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Развернуть
Частота обновления, Гц
160
Яркость
350 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
160°
Угол обзора по горизонтали
160°
Время отклика
1
Технология динамического обновления экрана
AMD FreeSync Premium
Разъемы
DisplayPort x 1, HDMI x 2, USB Type-A х 2 шт, USB Type-B х 1
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
USB-концентратор
да
Встроенные динамики
нет
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
75x75
Расположение блока питания
внешний
Габаритные размеры с подставкой
613.1х516.2х269.9 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Внешний вид: отличное состояние Комплектность : коробка, документы, монитор , подставка , кабель , провода ( полная) Причина уценки : вскрыт , произведена чистка матрицы


Теги товара: 27", большие
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Монитор Hisense 27" 27G7Q-PRO отличное состояние - по цене 31010 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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