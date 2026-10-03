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Immolation - Descent (coloured) (4065629759018) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Immolation - Descent (coloured) (4065629759018) виниловая пластинка

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Immolation - Descent (coloured) (4065629759018) - фото 2
Immolation - Descent (coloured) (4065629759018) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Immolation
Альбом (сингл)
Descent
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
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  • Immolation - Descent (coloured) (4065629759018) - фото 2
  • Immolation - Descent (coloured) (4065629759018) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 410 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 748268
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Характеристики

Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[4065629759018]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Immolation
Альбом (сингл)
Descent
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
These Vengeful Winds, The Ephemeral Curse, God's Last Breath, Adversary, Attrition, Bend Towards The Dark, Host, False Ascent, Banished, Descent
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500

Описание товара Immolation - Descent (coloured) (4065629759018) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: These Vengeful Winds, The Ephemeral Curse, God's Last Breath, Adversary, Attrition, Bend Towards The Dark, Host, False Ascent, Banished, Descent

Отзывы о товаре Immolation - Descent (coloured) (4065629759018) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[4065629759018]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Immolation
Альбом (сингл)
Descent
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
These Vengeful Winds, The Ephemeral Curse, God's Last Breath, Adversary, Attrition, Bend Towards The Dark, Host, False Ascent, Banished, Descent
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: These Vengeful Winds, The Ephemeral Curse, God's Last Breath, Adversary, Attrition, Bend Towards The Dark, Host, False Ascent, Banished, Descent
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Отзывы


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