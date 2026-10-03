Immolation - Descent (coloured) (4065629759018) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Immolation
Альбом (сингл)
Descent
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 410 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 748268
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Характеристики
Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[4065629759018]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Immolation
Альбом (сингл)
Descent
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
These Vengeful Winds, The Ephemeral Curse, God's Last Breath, Adversary, Attrition, Bend Towards The Dark, Host, False Ascent, Banished, Descent
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500
Описание товара Immolation - Descent (coloured) (4065629759018) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: These Vengeful Winds, The Ephemeral Curse, God's Last Breath, Adversary, Attrition, Bend Towards The Dark, Host, False Ascent, Banished, Descent
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Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[4065629759018]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Immolation
Альбом (сингл)
Descent
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
These Vengeful Winds, The Ephemeral Curse, God's Last Breath, Adversary, Attrition, Bend Towards The Dark, Host, False Ascent, Banished, Descent
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: These Vengeful Winds, The Ephemeral Curse, God's Last Breath, Adversary, Attrition, Bend Towards The Dark, Host, False Ascent, Banished, Descent
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Immolation - Descent (coloured) (4065629759018) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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