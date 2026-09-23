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Mogwai - Rave Tapes (5051083076814) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Mogwai - Rave Tapes (5051083076814) виниловая пластинка

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Mogwai - Rave Tapes (5051083076814) виниловая пластинка - фото 1
Mogwai - Rave Tapes (5051083076814) виниловая пластинка - фото 2
Mogwai - Rave Tapes (5051083076814) виниловая пластинка - фото 3
Mogwai - Rave Tapes (5051083076814) виниловая пластинка - фото 4
Mogwai - Rave Tapes (5051083076814) виниловая пластинка - фото 5
Mogwai - Rave Tapes (5051083076814) виниловая пластинка - фото 6
Mogwai - Rave Tapes (5051083076814) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Mogwai
Альбом (сингл)
Rave Tapes
Жанр
Post Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Mogwai - Rave Tapes (5051083076814) виниловая пластинка - фото 1
  • Mogwai - Rave Tapes (5051083076814) виниловая пластинка - фото 2
  • Mogwai - Rave Tapes (5051083076814) виниловая пластинка - фото 3
  • Mogwai - Rave Tapes (5051083076814) виниловая пластинка - фото 4
  • Mogwai - Rave Tapes (5051083076814) виниловая пластинка - фото 5
  • Mogwai - Rave Tapes (5051083076814) виниловая пластинка - фото 6
  • Mogwai - Rave Tapes (5051083076814) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 560 руб. 
Начислим 134 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642606
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Mogwai - Rave Tapes (5051083076814) виниловая пластинка
3 560 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Rock Action Records
Barcode
5.05E+12
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Mogwai
Альбом (сингл)
Rave Tapes
Жанр
Post Rock
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Mogwai - Rave Tapes (5051083076814) виниловая пластинка

Rave Tapes — восьмой студийный альбом шотландской пост-рок- группы Mogwai выпущенный 20 января 2014 года на лейбле Rock Action Records в Великобритании, а на следующий день в США на лейбле Sub Pop.

Отзывы о товаре Mogwai - Rave Tapes (5051083076814) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Rock Action Records
Barcode
5.05E+12
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Mogwai
Альбом (сингл)
Rave Tapes
Жанр
Post Rock
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Rave Tapes — восьмой студийный альбом шотландской пост-рок- группы Mogwai выпущенный 20 января 2014 года на лейбле Rock Action Records в Великобритании, а на следующий день в США на лейбле Sub Pop.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Mogwai - Rave Tapes (5051083076814) виниловая пластинка - купить по цене 3560 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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