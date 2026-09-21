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Сборник - Киномузыка (4657792369974) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Сборник - Киномузыка (4657792369974) виниловая пластинка

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Сборник - Киномузыка (4657792369974) виниловая пластинка - фото 1
Сборник - Киномузыка (4657792369974) виниловая пластинка - фото 2
Сборник - Киномузыка (4657792369974) виниловая пластинка - фото 3
Сборник - Киномузыка (4657792369974) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Сборник
Альбом (сингл)
Киномузыка
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Сборник - Киномузыка (4657792369974) виниловая пластинка - фото 1
  • Сборник - Киномузыка (4657792369974) виниловая пластинка - фото 2
  • Сборник - Киномузыка (4657792369974) виниловая пластинка - фото 3
  • Сборник - Киномузыка (4657792369974) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 698519
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Характеристики

Бренд
Landy Star Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Landy Star Music
Barcode
[4657792369974]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Сборник
Альбом (сингл)
Киномузыка
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Цветущие лилии (муз. И. Зудин) из фильма «Павлин. или треугольник в квадрате», Во дворе (муз. И. Зудин) из фильма «Провинциальный детектив», Чувства (муз. И. Зудин) из фильма «Большое небо», Любовь и предательство (муз. И. Зудин) из фильма «Операция Престол», На перекрестке (муз. И. Зудин) из фильма «На перекрёстке радости и горя». Валерия «Возьми мою руку» (муз. и сл. И. Зудин) из фильма «Скорпион» Летнее танго (муз. И. Зудин) из фильма «Переводс немецкого», Зима (муз. И. Зудин) из фильма «Морс
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Сборник - Киномузыка (4657792369974) виниловая пластинка

Музыкальный сборник, выпущенный на виниле. Содержание: Цветущие лилии (муз. И. Зудин) из фильма «Павлин. или треугольник в квадрате», Во дворе (муз. И. Зудин) из фильма «Провинциальный детектив», Чувства (муз. И. Зудин) из фильма «Большое небо», Любовь и предательство (муз. И. Зудин) из фильма «Операция Престол», На перекрестке (муз. И. Зудин) из фильма «На перекрёстке радости и горя». Валерия «Возьми мою руку» (муз. и сл. И. Зудин) из фильма «Скорпион» Летнее танго (муз. И. Зудин) из фильма «Переводс немецкого», Зима (муз. И. Зудин) из фильма «Морской узел», Мориарти (муз. И. Зудин), Мужчина и женщины (муз. И. Зудин) из фильма «Мужсчастливой женщины», Испания (муз. И. Зудин), Александра Богданова «Сновидения» (муз. и сл. И. Зудин) из фильма «Призраки Замоскворечья», Павел Трубинер «В бело-красной стране» (муз И. Зудин сл. А. Стрижков) из фильма «Операция Престол», Татьяна Арнтгольц «В глубине Ваших глаз» (муз. и сл. И. Зудин) из фильма «Операция Престол», Виталий Кись «Край ты мой заброшенный» (муз. И. Зудин сл. С.Есенин) из фильма «Операция Престол», Таис Урумудис «Любовь или война» (муз. и сл. И. Зудин) из фильма «Переводс немецкого», Дмитрий Харатьян «Сны моряка» (муз. и сл. И. Зудин) из фильма «Лесное озеро», Алексей Секирин «Кто если не он» (муз, и сл. И. Зудин) из фильма «Соколова подозревает всех», Кирилл Андреев «Нелли» (муз. И. Зудин. сл. А. Шаганов) из фильма «Большое небо»



Теги товара: Кинематограф

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Характеристики
Бренд
Landy Star Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Landy Star Music
Barcode
[4657792369974]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Сборник
Альбом (сингл)
Киномузыка
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Цветущие лилии (муз. И. Зудин) из фильма «Павлин. или треугольник в квадрате», Во дворе (муз. И. Зудин) из фильма «Провинциальный детектив», Чувства (муз. И. Зудин) из фильма «Большое небо», Любовь и предательство (муз. И. Зудин) из фильма «Операция Престол», На перекрестке (муз. И. Зудин) из фильма «На перекрёстке радости и горя». Валерия «Возьми мою руку» (муз. и сл. И. Зудин) из фильма «Скорпион» Летнее танго (муз. И. Зудин) из фильма «Переводс немецкого», Зима (муз. И. Зудин) из фильма «Морс
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Музыкальный сборник, выпущенный на виниле. Содержание: Цветущие лилии (муз. И. Зудин) из фильма «Павлин. или треугольник в квадрате», Во дворе (муз. И. Зудин) из фильма «Провинциальный детектив», Чувства (муз. И. Зудин) из фильма «Большое небо», Любовь и предательство (муз. И. Зудин) из фильма «Операция Престол», На перекрестке (муз. И. Зудин) из фильма «На перекрёстке радости и горя». Валерия «Возьми мою руку» (муз. и сл. И. Зудин) из фильма «Скорпион» Летнее танго (муз. И. Зудин) из фильма «Переводс немецкого», Зима (муз. И. Зудин) из фильма «Морской узел», Мориарти (муз. И. Зудин), Мужчина и женщины (муз. И. Зудин) из фильма «Мужсчастливой женщины», Испания (муз. И. Зудин), Александра Богданова «Сновидения» (муз. и сл. И. Зудин) из фильма «Призраки Замоскворечья», Павел Трубинер «В бело-красной стране» (муз И. Зудин сл. А. Стрижков) из фильма «Операция Престол», Татьяна Арнтгольц «В глубине Ваших глаз» (муз. и сл. И. Зудин) из фильма «Операция Престол», Виталий Кись «Край ты мой заброшенный» (муз. И. Зудин сл. С.Есенин) из фильма «Операция Престол», Таис Урумудис «Любовь или война» (муз. и сл. И. Зудин) из фильма «Переводс немецкого», Дмитрий Харатьян «Сны моряка» (муз. и сл. И. Зудин) из фильма «Лесное озеро», Алексей Секирин «Кто если не он» (муз, и сл. И. Зудин) из фильма «Соколова подозревает всех», Кирилл Андреев «Нелли» (муз. И. Зудин. сл. А. Шаганов) из фильма «Большое небо»


Теги товара: Кинематограф
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