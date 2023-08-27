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Stevie Ray Vaughan - The Essential (0889853577514) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Stevie Ray Vaughan - The Essential (0889853577514) виниловая пластинка

1 Отзывы
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Stevie Ray Vaughan - The Essential (0889853577514) виниловая пластинка - фото 1
Stevie Ray Vaughan - The Essential (0889853577514) виниловая пластинка - фото 2
Stevie Ray Vaughan - The Essential (0889853577514) виниловая пластинка - фото 3
Stevie Ray Vaughan - The Essential (0889853577514) виниловая пластинка - фото 4
Stevie Ray Vaughan - The Essential (0889853577514) виниловая пластинка - фото 5
Stevie Ray Vaughan - The Essential (0889853577514) виниловая пластинка - фото 6
Stevie Ray Vaughan - The Essential (0889853577514) виниловая пластинка - фото 7
Stevie Ray Vaughan - The Essential (0889853577514) виниловая пластинка - фото 8
Stevie Ray Vaughan - The Essential (0889853577514) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Stevie Ray Vaughan
Альбом (сингл)
THE ESSENTIAL
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Stevie Ray Vaughan - The Essential (0889853577514) виниловая пластинка - фото 1
  • Stevie Ray Vaughan - The Essential (0889853577514) виниловая пластинка - фото 2
  • Stevie Ray Vaughan - The Essential (0889853577514) виниловая пластинка - фото 3
  • Stevie Ray Vaughan - The Essential (0889853577514) виниловая пластинка - фото 4
  • Stevie Ray Vaughan - The Essential (0889853577514) виниловая пластинка - фото 5
  • Stevie Ray Vaughan - The Essential (0889853577514) виниловая пластинка - фото 6
  • Stevie Ray Vaughan - The Essential (0889853577514) виниловая пластинка - фото 7
  • Stevie Ray Vaughan - The Essential (0889853577514) виниловая пластинка - фото 8
  • Stevie Ray Vaughan - The Essential (0889853577514) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 620 руб. 
Начислим 126 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 140132
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Stevie Ray Vaughan - The Essential (0889853577514) виниловая пластинка
3 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889853577514]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Stevie Ray Vaughan
Альбом (сингл)
THE ESSENTIAL
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Love Struck Baby, Pride And Joy, Texas Flood, Lenny, Cold Shot, Couldn't Stand The Weather, Things, The (That) I Used To Do, Tin Pan Alley (Aka Roughest Place In Town), Say What!, Look At Little Sister, Change It, Little Wing, House Is Rockin', Crossfire, Tightrope, Long Way From Home, Life By The Drop
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
The Essential (4)
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Stevie Ray Vaughan - The Essential (0889853577514) виниловая пластинка

Track List

A1Love Struck Baby
A2Pride And Joy
A3Texas Flood
A4Lenny
A5Cold Shot
B1Couldn't Stand The Weather
B2The Things (That) I Used To Do
B3Tin Pan Alley (The Roughest Place In Town)
C1Say What!
C2Look At Little Sister
C3Change It
C4Little Wing
D1The House Is Rockin'
D2Crossfire
D3Tightrope
D4Long Way From Home (The Vaughan Brothers)
D5Life By The Drop

Отзывы о товаре Stevie Ray Vaughan - The Essential (0889853577514) виниловая пластинка

27.08.2023
Елена

Достоинства:
Сборник хитов Stevie Ray Vaughan и Double Trouble, выпущенный в 2002 году , включает песни с 1980 по 1990 год , в том числе несколько концертных . Издание на двух пластинках и состоит из 17 вещей . На мой взгляд - удачная подборка .

Недостатки:
Две пластинки в неразворотном конверте . Согласитесь , не очень удобно .

Комментарий:
Stevie часто называют одним из величайших гитаристов и блюзовых музыкантов всех времен. За свою карьеру он выпустил четыре студийных альбома, один концертный альбом и несколько синглов . Стиви Рэй Вон разбился на вертолете 27 августа 1990 года . Этот двойник - подарок для всех , кто его помнит и любит . Рекомендую !



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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889853577514]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Stevie Ray Vaughan
Альбом (сингл)
THE ESSENTIAL
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Love Struck Baby, Pride And Joy, Texas Flood, Lenny, Cold Shot, Couldn't Stand The Weather, Things, The (That) I Used To Do, Tin Pan Alley (Aka Roughest Place In Town), Say What!, Look At Little Sister, Change It, Little Wing, House Is Rockin', Crossfire, Tightrope, Long Way From Home, Life By The Drop
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
The Essential (4)
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Love Struck Baby
A2Pride And Joy
A3Texas Flood
A4Lenny
A5Cold Shot
B1Couldn't Stand The Weather
B2The Things (That) I Used To Do
B3Tin Pan Alley (The Roughest Place In Town)
C1Say What!
C2Look At Little Sister
C3Change It
C4Little Wing
D1The House Is Rockin'
D2Crossfire
D3Tightrope
D4Long Way From Home (The Vaughan Brothers)
D5Life By The Drop
Самовывоз
Доставка
Отзывы
27.08.2023
Елена

Достоинства:
Сборник хитов Stevie Ray Vaughan и Double Trouble, выпущенный в 2002 году , включает песни с 1980 по 1990 год , в том числе несколько концертных . Издание на двух пластинках и состоит из 17 вещей . На мой взгляд - удачная подборка .

Недостатки:
Две пластинки в неразворотном конверте . Согласитесь , не очень удобно .

Комментарий:
Stevie часто называют одним из величайших гитаристов и блюзовых музыкантов всех времен. За свою карьеру он выпустил четыре студийных альбома, один концертный альбом и несколько синглов . Стиви Рэй Вон разбился на вертолете 27 августа 1990 года . Этот двойник - подарок для всех , кто его помнит и любит . Рекомендую !


Stevie Ray Vaughan - The Essential (0889853577514) виниловая пластинка - купить по цене 3620 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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