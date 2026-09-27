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Мумий Тролль - 8 Часть 2 (Lim.Ed., Blue Cover) (Mtviii 888-23-2) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Мумий Тролль - 8 Часть 2 (Lim.Ed., Blue Cover) (Mtviii 888-23-2) виниловая пластинка

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Мумий Тролль - 8 Часть 2 (Lim.Ed., Blue Cover) (Mtviii 888-23-2) виниловая пластинка - фото 1
Мумий Тролль - 8 Часть 2 (Lim.Ed., Blue Cover) (Mtviii 888-23-2) виниловая пластинка - фото 2
Мумий Тролль - 8 Часть 2 (Lim.Ed., Blue Cover) (Mtviii 888-23-2) виниловая пластинка - фото 3
Мумий Тролль - 8 Часть 2 (Lim.Ed., Blue Cover) (Mtviii 888-23-2) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Мумий Тролль
Альбом (сингл)
8 (Часть II)
Жанр
Русский рок, Брит-поп
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Мумий Тролль - 8 Часть 2 (Lim.Ed., Blue Cover) (Mtviii 888-23-2) виниловая пластинка - фото 1
  • Мумий Тролль - 8 Часть 2 (Lim.Ed., Blue Cover) (Mtviii 888-23-2) виниловая пластинка - фото 2
  • Мумий Тролль - 8 Часть 2 (Lim.Ed., Blue Cover) (Mtviii 888-23-2) виниловая пластинка - фото 3
  • Мумий Тролль - 8 Часть 2 (Lim.Ed., Blue Cover) (Mtviii 888-23-2) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 460 руб. 
Начислим 122 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750397
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Загружаем...
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Мумий Тролль - 8 Часть 2 (Lim.Ed., Blue Cover) (Mtviii 888-23-2) виниловая пластинка
3 460 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ультра Продакшн
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Ультра Продакшн
Barcode
[Mtviii 888-23-2]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Мумий Тролль
Альбом (сингл)
8 (Часть II)
Жанр
Русский рок, Брит-поп
Трек-лист
Мамы дочерей, Ядерные станции, Пьяная струна, О, рай!, Лазурно-бирюзовые, Поспи, рок-н-ролл, Весна, Нормальный бизнес, Фантастика, Круг замкнулся
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Мумий Тролль - 8 Часть 2 (Lim.Ed., Blue Cover) (Mtviii 888-23-2) виниловая пластинка

"8" ("Восьмёрка") - вторая часть восьмого студийного альбома российской рок-группы Мумий Тролль, изданного 8 августа 2008 года. Для группы является юбилейным, так как на момент издания ансамблю исполнилось 25 лет. В альбом вошли песни из макси-сингла "Контрабанды". Журнал Cosmopolitan сравнил "8" с "Белым альбомом" группы Битлз, так как оба этих релиза являются восьмыми в дискографии своих авторов, двойными и соизмеримыми по качеству звучания.

Мумий Тролль (до 1989 года - Муми Тролль) - советская и российская рок-группа из Владивостока. Основана в 1983 году во Владивостоке её бессменным лидером и идеологом Ильёй Лагутенко. Группа представляла Россию на конкурсе песни Евровидение 2001, где заняла 12-е место.

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Характеристики
Бренд
Ультра Продакшн
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Ультра Продакшн
Barcode
[Mtviii 888-23-2]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Мумий Тролль
Альбом (сингл)
8 (Часть II)
Жанр
Русский рок, Брит-поп
Трек-лист
Мамы дочерей, Ядерные станции, Пьяная струна, О, рай!, Лазурно-бирюзовые, Поспи, рок-н-ролл, Весна, Нормальный бизнес, Фантастика, Круг замкнулся
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание

"8" ("Восьмёрка") - вторая часть восьмого студийного альбома российской рок-группы Мумий Тролль, изданного 8 августа 2008 года. Для группы является юбилейным, так как на момент издания ансамблю исполнилось 25 лет. В альбом вошли песни из макси-сингла "Контрабанды". Журнал Cosmopolitan сравнил "8" с "Белым альбомом" группы Битлз, так как оба этих релиза являются восьмыми в дискографии своих авторов, двойными и соизмеримыми по качеству звучания.

Мумий Тролль (до 1989 года - Муми Тролль) - советская и российская рок-группа из Владивостока. Основана в 1983 году во Владивостоке её бессменным лидером и идеологом Ильёй Лагутенко. Группа представляла Россию на конкурсе песни Евровидение 2001, где заняла 12-е место.

Самовывоз
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Отзывы


Мумий Тролль - 8 Часть 2 (Lim.Ed., Blue Cover) (Mtviii 888-23-2) виниловая пластинка - стоимость товара 3460 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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