Paul Stanley'S Soul Station(Kiss - Now And Then (2Lp) (602435149264) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Paul Stanley'S Soul Station(Kiss - Now And Then (2Lp) (602435149264) виниловая пластинка
"Now And Then" -студийный альбом сайд-проекта Пола Стэнли. В составе Soul Station Стэнли собрал по-настоящему выдающихся музыкантов, но это не самое главное. Основная идея проекта - отдать дань уважения величайшим артистам и песням из каталога музыки R&B и соул, и поддержать эти жанры в актуальном для будущих поколений состоянии. В дебютный альбом коллектива вошли девять классических соул композиций и пять новых, оригинальных песен.
Релиз представлен на двойном черном виниле.
Пол Стэнли - американский музыкант, ритм-гитарист и вокалист рок-группы Kiss. Вместе с Джином Симмонсом является одним из основателей группы, автор и соавтор большинства хитовых композиций Kiss, таких как "Rock and Roll All Night", "Detroit Rock City", "I Was Made For Lovin' You", "I Want You", "Love Gun", "Creatures Of The Night", "Crazy Crazy Nights", "Forever" и многих других.
Ансамбль Soul Station сегодня состоит из 15-ти человек. Группа с успехом гастролировала не только в США, но и в Японии, где музыкантов очень тепло принимали.
Треклист:
- Could It Be I'm Falling In Love
- I Do
- I, Oh I
- Ooo Baby Baby
- O-O-H Child
- Save Me (From You)
- Just My Imagination (Running Away With Me)
- Whenever You're Ready (I'm Here)
- The Tracks Of My Tears
- Let's Stay Together
- La-La - Means I Love You
- Lorelei
- You Are Everything
- Baby I Need Your Loving
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Соул
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"Now And Then" -студийный альбом сайд-проекта Пола Стэнли. В составе Soul Station Стэнли собрал по-настоящему выдающихся музыкантов, но это не самое главное. Основная идея проекта - отдать дань уважения величайшим артистам и песням из каталога музыки R&B и соул, и поддержать эти жанры в актуальном для будущих поколений состоянии. В дебютный альбом коллектива вошли девять классических соул композиций и пять новых, оригинальных песен.
Релиз представлен на двойном черном виниле.
Пол Стэнли - американский музыкант, ритм-гитарист и вокалист рок-группы Kiss. Вместе с Джином Симмонсом является одним из основателей группы, автор и соавтор большинства хитовых композиций Kiss, таких как "Rock and Roll All Night", "Detroit Rock City", "I Was Made For Lovin' You", "I Want You", "Love Gun", "Creatures Of The Night", "Crazy Crazy Nights", "Forever" и многих других.
Ансамбль Soul Station сегодня состоит из 15-ти человек. Группа с успехом гастролировала не только в США, но и в Японии, где музыкантов очень тепло принимали.
Треклист:
- Could It Be I'm Falling In Love
- I Do
- I, Oh I
- Ooo Baby Baby
- O-O-H Child
- Save Me (From You)
- Just My Imagination (Running Away With Me)
- Whenever You're Ready (I'm Here)
- The Tracks Of My Tears
- Let's Stay Together
- La-La - Means I Love You
- Lorelei
- You Are Everything
- Baby I Need Your Loving
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Соул
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