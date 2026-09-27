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Paul Stanley'S Soul Station(Kiss - Now And Then (2Lp) (602435149264) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Paul Stanley'S Soul Station(Kiss - Now And Then (2Lp) (602435149264) виниловая пластинка

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Paul Stanley&#039;S Soul Station(Kiss - Now And Then (2Lp) (602435149264) виниловая пластинка - фото 1
Paul Stanley&#039;S Soul Station(Kiss - Now And Then (2Lp) (602435149264) виниловая пластинка - фото 2
Paul Stanley&#039;S Soul Station(Kiss - Now And Then (2Lp) (602435149264) виниловая пластинка - фото 3
Paul Stanley&#039;S Soul Station(Kiss - Now And Then (2Lp) (602435149264) виниловая пластинка - фото 4
Paul Stanley&#039;S Soul Station(Kiss - Now And Then (2Lp) (602435149264) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Paul Stanley's Soul Station
Альбом (сингл)
Now And Then
Жанр
Soul
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Paul Stanley&#039;S Soul Station(Kiss - Now And Then (2Lp) (602435149264) виниловая пластинка - фото 1
  • Paul Stanley&#039;S Soul Station(Kiss - Now And Then (2Lp) (602435149264) виниловая пластинка - фото 2
  • Paul Stanley&#039;S Soul Station(Kiss - Now And Then (2Lp) (602435149264) виниловая пластинка - фото 3
  • Paul Stanley&#039;S Soul Station(Kiss - Now And Then (2Lp) (602435149264) виниловая пластинка - фото 4
  • Paul Stanley&#039;S Soul Station(Kiss - Now And Then (2Lp) (602435149264) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 490 руб. 
Начислим 122 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750435
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Загружаем...
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Загружаем...
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Paul Stanley'S Soul Station(Kiss - Now And Then (2Lp) (602435149264) виниловая пластинка
3 490 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[602435149264]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Paul Stanley's Soul Station
Альбом (сингл)
Now And Then
Жанр
Soul
Трек-лист
Could It Be I'm Falling In Love, I Do, I, Oh I, Ooo Baby Baby, O-O-H Child, Save Me (From You), Just My Imagination (Running Away With Me), Whenever You're Ready (I'm Here), The Tracks Of My Tears, Let's Stay Together, La-La - Means I Love You, Lorelei, You Are Everything, Baby I Need Your Loving
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Paul Stanley'S Soul Station(Kiss - Now And Then (2Lp) (602435149264) виниловая пластинка

"Now And Then" -студийный альбом сайд-проекта Пола Стэнли. В составе Soul Station Стэнли собрал по-настоящему выдающихся музыкантов, но это не самое главное. Основная идея проекта - отдать дань уважения величайшим артистам и песням из каталога музыки R&B и соул, и поддержать эти жанры в актуальном для будущих поколений состоянии. В дебютный альбом коллектива вошли девять классических соул композиций и пять новых, оригинальных песен.

Релиз представлен на двойном черном виниле.

Пол Стэнли - американский музыкант, ритм-гитарист и вокалист рок-группы Kiss. Вместе с Джином Симмонсом является одним из основателей группы, автор и соавтор большинства хитовых композиций Kiss, таких как "Rock and Roll All Night", "Detroit Rock City", "I Was Made For Lovin' You", "I Want You", "Love Gun", "Creatures Of The Night", "Crazy Crazy Nights", "Forever" и многих других.

Ансамбль Soul Station сегодня состоит из 15-ти человек. Группа с успехом гастролировала не только в США, но и в Японии, где музыкантов очень тепло принимали.

Треклист:

  1. Could It Be I'm Falling In Love
  2. I Do
  3. I, Oh I
  4. Ooo Baby Baby
  5. O-O-H Child
  6. Save Me (From You)
  7. Just My Imagination (Running Away With Me)
  8. Whenever You're Ready (I'm Here)
  9. The Tracks Of My Tears
  10. Let's Stay Together
  11. La-La - Means I Love You
  12. Lorelei
  13. You Are Everything
  14. Baby I Need Your Loving



Теги товара: Соул

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[602435149264]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Paul Stanley's Soul Station
Альбом (сингл)
Now And Then
Жанр
Soul
Трек-лист
Could It Be I'm Falling In Love, I Do, I, Oh I, Ooo Baby Baby, O-O-H Child, Save Me (From You), Just My Imagination (Running Away With Me), Whenever You're Ready (I'm Here), The Tracks Of My Tears, Let's Stay Together, La-La - Means I Love You, Lorelei, You Are Everything, Baby I Need Your Loving
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание

"Now And Then" -студийный альбом сайд-проекта Пола Стэнли. В составе Soul Station Стэнли собрал по-настоящему выдающихся музыкантов, но это не самое главное. Основная идея проекта - отдать дань уважения величайшим артистам и песням из каталога музыки R&B и соул, и поддержать эти жанры в актуальном для будущих поколений состоянии. В дебютный альбом коллектива вошли девять классических соул композиций и пять новых, оригинальных песен.

Релиз представлен на двойном черном виниле.

Пол Стэнли - американский музыкант, ритм-гитарист и вокалист рок-группы Kiss. Вместе с Джином Симмонсом является одним из основателей группы, автор и соавтор большинства хитовых композиций Kiss, таких как "Rock and Roll All Night", "Detroit Rock City", "I Was Made For Lovin' You", "I Want You", "Love Gun", "Creatures Of The Night", "Crazy Crazy Nights", "Forever" и многих других.

Ансамбль Soul Station сегодня состоит из 15-ти человек. Группа с успехом гастролировала не только в США, но и в Японии, где музыкантов очень тепло принимали.

Треклист:

  1. Could It Be I'm Falling In Love
  2. I Do
  3. I, Oh I
  4. Ooo Baby Baby
  5. O-O-H Child
  6. Save Me (From You)
  7. Just My Imagination (Running Away With Me)
  8. Whenever You're Ready (I'm Here)
  9. The Tracks Of My Tears
  10. Let's Stay Together
  11. La-La - Means I Love You
  12. Lorelei
  13. You Are Everything
  14. Baby I Need Your Loving


Теги товара: Соул
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Paul Stanley'S Soul Station(Kiss - Now And Then (2Lp) (602435149264) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 3490 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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