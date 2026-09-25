Santana - III (8719262045187) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Santana - III (8719262045187) виниловая пластинка
«Santana III» — третий студийный альбом американской рок-группы Santana, выпущенный в 1971 году лейблом Columbia Records. Издание на 180 г виниле в гейтфолде «Santana III» — это альбом, полный «последних» событий. Это был последний альбом, записанный с оригинальным составом, участвовавшим в Вудстоке, и последний, который достиг первого места в чартах Billboard до выхода «Supernatural» в 1999 году. Но на этом альбоме также есть ряд важных «первых» событий: Коук Эсковедо впервые присоединяется к группе в качестве перкуссиониста, как и Нил Шон, которому на момент записи альбома было всего 17 лет, — в качестве гитариста. Многие считают «Santana III» коммерческим и творческим пиком группы. Звучание стало более мрачным, грубым и страстным, рок-н-ролльная чувствительность Шона сочетается с восторженными высокими нотами Сантаны и проникновенными гитарными партиями. Барабанная игра Эсковедо и Чепито столь же быстрая, сколь и яростная, а минималистичное звучание вносит значительный вклад во вневременную привлекательность альбома.
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