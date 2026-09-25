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Santana - III (8719262045187) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Santana - III (8719262045187) виниловая пластинка

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Santana - III (8719262045187) виниловая пластинка - фото 1
Santana - III (8719262045187) виниловая пластинка - фото 2
Santana - III (8719262045187) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Santana
Альбом (сингл)
III
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Santana - III (8719262045187) виниловая пластинка - фото 1
  • Santana - III (8719262045187) виниловая пластинка - фото 2
  • Santana - III (8719262045187) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 620 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 749728
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Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262045187]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Santana
Альбом (сингл)
III
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Batuka, No One to Depend on, Taboo, Toussaint L'overture, Everybody's Everything, Guajira, Jungle Strut, Everything's Coming Our Way, Para Los Rumberos
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Santana - III (8719262045187) виниловая пластинка

«Santana III» — третий студийный альбом американской рок-группы Santana, выпущенный в 1971 году лейблом Columbia Records. Издание на 180 г виниле в гейтфолде «Santana III» — это альбом, полный «последних» событий. Это был последний альбом, записанный с оригинальным составом, участвовавшим в Вудстоке, и последний, который достиг первого места в чартах Billboard до выхода «Supernatural» в 1999 году. Но на этом альбоме также есть ряд важных «первых» событий: Коук Эсковедо впервые присоединяется к группе в качестве перкуссиониста, как и Нил Шон, которому на момент записи альбома было всего 17 лет, — в качестве гитариста. Многие считают «Santana III» коммерческим и творческим пиком группы. Звучание стало более мрачным, грубым и страстным, рок-н-ролльная чувствительность Шона сочетается с восторженными высокими нотами Сантаны и проникновенными гитарными партиями. Барабанная игра Эсковедо и Чепито столь же быстрая, сколь и яростная, а минималистичное звучание вносит значительный вклад во вневременную привлекательность альбома.

Отзывы о товаре Santana - III (8719262045187) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262045187]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Santana
Альбом (сингл)
III
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Batuka, No One to Depend on, Taboo, Toussaint L'overture, Everybody's Everything, Guajira, Jungle Strut, Everything's Coming Our Way, Para Los Rumberos
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Нидерланды
Описание
«Santana III» — третий студийный альбом американской рок-группы Santana, выпущенный в 1971 году лейблом Columbia Records. Издание на 180 г виниле в гейтфолде «Santana III» — это альбом, полный «последних» событий. Это был последний альбом, записанный с оригинальным составом, участвовавшим в Вудстоке, и последний, который достиг первого места в чартах Billboard до выхода «Supernatural» в 1999 году. Но на этом альбоме также есть ряд важных «первых» событий: Коук Эсковедо впервые присоединяется к группе в качестве перкуссиониста, как и Нил Шон, которому на момент записи альбома было всего 17 лет, — в качестве гитариста. Многие считают «Santana III» коммерческим и творческим пиком группы. Звучание стало более мрачным, грубым и страстным, рок-н-ролльная чувствительность Шона сочетается с восторженными высокими нотами Сантаны и проникновенными гитарными партиями. Барабанная игра Эсковедо и Чепито столь же быстрая, сколь и яростная, а минималистичное звучание вносит значительный вклад во вневременную привлекательность альбома.
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