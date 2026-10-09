Описание товара Louis Armstrong - The Platinum Collection (3LP, Black, 180 Gram, Triplefold) (4601620109430) виниловая пластинка

"The Platinum Collection" - сборник американского джаз-музыканта и певца Луиса Армстронга, выпущенный в 2026 году. Подборка охватывает разные периоды карьеры музыканта: от записей "Hot Five" 1920-х и эры оркестра 1930-40-х до совместных работ с Эллой Фитцджеральд, Дюком Эллингтоном и Оскаром Питерсоном в 1950-х. В альбом вошли как популярные композиции ("Summertime", "Go Down Moses", "Blueberry Hill", "Mack the Knife"), так и менее известные работы: обработки спиричуэлов, французского шансона, классики мюзиклов и даже аргентинского танго.

Луис Армстронг (1901-1971 гг.) - американский джазовый трубач, вокалист и руководитель биг-бэнда. Армстронг стал одной из самых влиятельных фигур в истории джаза - он не только оказал влияние на развитие жанра, но и популяризовал его во всём мире. В активе музыканта - две премии Грэмми (одна из них - за жизненные достижения), а также множество других наград. Несмотря на то, что Армстронга нет с нами уже более 40 лет, он до сих пор считается одним из лучших джазменов мира.