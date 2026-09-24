Top.Mail.Ru
Santana - Marathon (coloured) (8719262011618) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Santana - Marathon (coloured) (8719262011618) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Santana - Marathon (coloured) (8719262011618) виниловая пластинка - фото 1
Santana - Marathon (coloured) (8719262011618) виниловая пластинка - фото 2
Santana - Marathon (coloured) (8719262011618) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Santana
Альбом (сингл)
Marathon
Версия издания
цветной винил
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Santana - Marathon (coloured) (8719262011618) виниловая пластинка - фото 1
  • Santana - Marathon (coloured) (8719262011618) виниловая пластинка - фото 2
  • Santana - Marathon (coloured) (8719262011618) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 910 руб. 
Начислим 63 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 692363
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Santana - Marathon (coloured) (8719262011618) виниловая пластинка
3 910 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262011618]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Santana
Альбом (сингл)
Marathon
Трек-лист
Marathon, Lightning In the Sky, Aqua Marine, You Know That I Love You, All I Ever Wanted, Stand Up, Runnin, Summer Lady, Love, Stay (Beside Me), Hard Times
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Дополнения издания (открытки, наклейки и т.п)
вкладыш
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Santana - Marathon (coloured) (8719262011618) виниловая пластинка

Десятый студийный альбом Сантаны Marathon был основан на заразительном звучании Inner Secret. Сингл You Know That I Love You достиг 35 места в Billboard Hot 100, а сам альбом полностью состоял из музыки, написанной самими музыкантами. На музыкальное направление повлиял мелодичный рок, набиравший популярность в конце 70-х. Невероятные гитарные соло мастера Карлоса Сантаны и прекрасный вокал Алекса Лигертвуда - это еще одна разносторонняя работа группы.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Santana - Marathon (coloured) (8719262011618) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262011618]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Santana
Альбом (сингл)
Marathon
Трек-лист
Marathon, Lightning In the Sky, Aqua Marine, You Know That I Love You, All I Ever Wanted, Stand Up, Runnin, Summer Lady, Love, Stay (Beside Me), Hard Times
Версия издания
цветной винил
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Дополнения издания (открытки, наклейки и т.п)
вкладыш
Описание
Десятый студийный альбом Сантаны Marathon был основан на заразительном звучании Inner Secret. Сингл You Know That I Love You достиг 35 места в Billboard Hot 100, а сам альбом полностью состоял из музыки, написанной самими музыкантами. На музыкальное направление повлиял мелодичный рок, набиравший популярность в конце 70-х. Невероятные гитарные соло мастера Карлоса Сантаны и прекрасный вокал Алекса Лигертвуда - это еще одна разносторонняя работа группы.


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Santana - Marathon (coloured) (8719262011618) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 3910 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...