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Eloy - The Vision, The Sword & The Pyre (Part II) (0885513022011) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Eloy - The Vision, The Sword & The Pyre (Part II) (0885513022011) виниловая пластинка

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Eloy - The Vision, The Sword &amp; The Pyre (Part II) (0885513022011) виниловая пластинка - фото 1
Eloy - The Vision, The Sword &amp; The Pyre (Part II) (0885513022011) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Eloy
Альбом (сингл)
The Vision, The Sword & The Pyre
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Eloy - The Vision, The Sword &amp; The Pyre (Part II) (0885513022011) виниловая пластинка - фото 1
  • Eloy - The Vision, The Sword &amp; The Pyre (Part II) (0885513022011) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 390 руб. 
Начислим 120 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 726877
Доставка в Москве
Загружаем...
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Eloy - The Vision, The Sword & The Pyre (Part II) (0885513022011) виниловая пластинка
3 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MIG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
MIG
Barcode
[0885513022011]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Eloy
Альбом (сингл)
The Vision, The Sword & The Pyre
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Still The War Rages On, Between Hope, Doubts, Fear And Uncertainty , Patay, Joy , The Coronation Of Charles VII, R?sum? , Armistice Or War? , Paris , Abandoned , Compi?gne , Tormenting Imprisonment , Rouen , Eternity
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Eloy - The Vision, The Sword & The Pyre (Part II) (0885513022011) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Still The War Rages On, Between Hope, Doubts, Fear And Uncertainty , Patay, Joy , The Coronation Of Charles VII, R?sum? , Armistice Or War? , Paris , Abandoned , Compi?gne , Tormenting Imprisonment , Rouen , Eternity



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Eloy - The Vision, The Sword & The Pyre (Part II) (0885513022011) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
MIG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
MIG
Barcode
[0885513022011]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Eloy
Альбом (сингл)
The Vision, The Sword & The Pyre
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Still The War Rages On, Between Hope, Doubts, Fear And Uncertainty , Patay, Joy , The Coronation Of Charles VII, R?sum? , Armistice Or War? , Paris , Abandoned , Compi?gne , Tormenting Imprisonment , Rouen , Eternity
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Still The War Rages On, Between Hope, Doubts, Fear And Uncertainty , Patay, Joy , The Coronation Of Charles VII, R?sum? , Armistice Or War? , Paris , Abandoned , Compi?gne , Tormenting Imprisonment , Rouen , Eternity


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Eloy - The Vision, The Sword & The Pyre (Part II) (0885513022011) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 3390 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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