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Эдуард Артемьев - Встреча (Lim.Ed., Numbered) (4680068806606) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Эдуард Артемьев - Встреча (Lim.Ed., Numbered) (4680068806606) виниловая пластинка

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Эдуард Артемьев - Встреча (Lim.Ed., Numbered) (4680068806606) - фото 1
Эдуард Артемьев - Встреча (Lim.Ed., Numbered) (4680068806606) - фото 2
Эдуард Артемьев - Встреча (Lim.Ed., Numbered) (4680068806606) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Эдуард Артемьев
Альбом (сингл)
Встреча
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Эдуард Артемьев - Встреча (Lim.Ed., Numbered) (4680068806606) - фото 1
  • Эдуард Артемьев - Встреча (Lim.Ed., Numbered) (4680068806606) - фото 2
  • Эдуард Артемьев - Встреча (Lim.Ed., Numbered) (4680068806606) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 630 руб. 
Начислим 126 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 735176
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Эдуард Артемьев - Встреча (Lim.Ed., Numbered) (4680068806606) виниловая пластинка
3 630 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип носителя
виниловая пластинка
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068806606]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Эдуард Артемьев
Альбом (сингл)
Встреча
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
«Вагон», «Встреча», «Сон милиционера», «Три товарища», «Погоня», «Главная тема», «Преследование», «Поклонники», «Проезд по городу», «Поход»
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Эдуард Артемьев - Встреча (Lim.Ed., Numbered) (4680068806606) виниловая пластинка

Виниловые пластинки Bomba Music представляют собой великолепное издание для настоящих ценителей качественного звука и коллекционеров. Это лимитированное издание весом 180 грамм включает культовые саундтреки к любимым фильмам, представляя жанр саундтреков к фильмам в своем наилучшем исполнении. Издание формата 12 дюймов выполнено на черном виниле, что придаёт ему классический вид и позволяет сохранить высокую четкость звука. Бренд Bomba Music гарантирует вам неповторимые впечатления от прослушивания и незаменимое пополнение вашей коллекции винилов.



Теги товара: Limited Edition, Кинематограф

Отзывы о товаре Эдуард Артемьев - Встреча (Lim.Ed., Numbered) (4680068806606) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип носителя
виниловая пластинка
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068806606]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Эдуард Артемьев
Альбом (сингл)
Встреча
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
«Вагон», «Встреча», «Сон милиционера», «Три товарища», «Погоня», «Главная тема», «Преследование», «Поклонники», «Проезд по городу», «Поход»
Версия издания
лимитированное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Виниловые пластинки Bomba Music представляют собой великолепное издание для настоящих ценителей качественного звука и коллекционеров. Это лимитированное издание весом 180 грамм включает культовые саундтреки к любимым фильмам, представляя жанр саундтреков к фильмам в своем наилучшем исполнении. Издание формата 12 дюймов выполнено на черном виниле, что придаёт ему классический вид и позволяет сохранить высокую четкость звука. Бренд Bomba Music гарантирует вам неповторимые впечатления от прослушивания и незаменимое пополнение вашей коллекции винилов.


Теги товара: Limited Edition, Кинематограф
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Эдуард Артемьев - Встреча (Lim.Ed., Numbered) (4680068806606) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 3630 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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