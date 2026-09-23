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Sensations' Fix - Fragments Of Light (coloured) (8016158021349) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Sensations' Fix - Fragments Of Light (coloured) (8016158021349) виниловая пластинка

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Sensations&#039; Fix - Fragments Of Light (coloured) (8016158021349) виниловая пластинка - фото 1
Sensations&#039; Fix - Fragments Of Light (coloured) (8016158021349) виниловая пластинка - фото 2
Sensations&#039; Fix - Fragments Of Light (coloured) (8016158021349) виниловая пластинка - фото 3
Sensations&#039; Fix - Fragments Of Light (coloured) (8016158021349) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Sensations Fix
Альбом (сингл)
Fragments Of Light
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Sensations&#039; Fix - Fragments Of Light (coloured) (8016158021349) виниловая пластинка - фото 1
  • Sensations&#039; Fix - Fragments Of Light (coloured) (8016158021349) виниловая пластинка - фото 2
  • Sensations&#039; Fix - Fragments Of Light (coloured) (8016158021349) виниловая пластинка - фото 3
  • Sensations&#039; Fix - Fragments Of Light (coloured) (8016158021349) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 030 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 629854
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Sensations' Fix - Fragments Of Light (coloured) (8016158021349) виниловая пластинка
4 030 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Vinyl Magic
Barcode
[8016158021349]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Sensations Fix
Альбом (сингл)
Fragments Of Light
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Италия
Страна производства
Италия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Sensations' Fix - Fragments Of Light (coloured) (8016158021349) виниловая пластинка

Виниловые пластинки IAO представляют собой уникальное издание для истинных ценителей зарубежного арт-рока и прогрессив-рока. Этот LP формата выполнен в классическом 12-дюймовом размере и отличается высоким качеством звучания, благодаря использованию винила весом 180 грамм. Особенным акцентом пластинки является её стильный синий цвет, который придаёт ей не только аудиофильскую ценность, но и эстетическую привлекательность. Обе внешние составляющие - как винил, так и конверт - сохраняются в идеальном состоянии (Still Sealed, SS), что гарантирует вам первозданное качество и безупречный внешний вид. Произведённая в Италии, эта виниловая пластинка от бренда IAO станет настоящим украшением вашей коллекции, сочетая в себе европейскую изысканность и музыкальное наследие прогрессивного рока. Идеально подходит для прослушивания под атмосферное настроение или в качестве ценного экспоната вашей персональной фонотеки.



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Sensations' Fix - Fragments Of Light (coloured) (8016158021349) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Vinyl Magic
Barcode
[8016158021349]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Sensations Fix
Альбом (сингл)
Fragments Of Light
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
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Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Италия
Страна производства
Италия
Описание
Виниловые пластинки IAO представляют собой уникальное издание для истинных ценителей зарубежного арт-рока и прогрессив-рока. Этот LP формата выполнен в классическом 12-дюймовом размере и отличается высоким качеством звучания, благодаря использованию винила весом 180 грамм. Особенным акцентом пластинки является её стильный синий цвет, который придаёт ей не только аудиофильскую ценность, но и эстетическую привлекательность. Обе внешние составляющие - как винил, так и конверт - сохраняются в идеальном состоянии (Still Sealed, SS), что гарантирует вам первозданное качество и безупречный внешний вид. Произведённая в Италии, эта виниловая пластинка от бренда IAO станет настоящим украшением вашей коллекции, сочетая в себе европейскую изысканность и музыкальное наследие прогрессивного рока. Идеально подходит для прослушивания под атмосферное настроение или в качестве ценного экспоната вашей персональной фонотеки.


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Sensations' Fix - Fragments Of Light (coloured) (8016158021349) виниловая пластинка - купить по цене 4030 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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