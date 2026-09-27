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Пылесос беспроводной Dreame R10s Lite (VRV80A) купить с доставкой в Москве
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Пылесос беспроводной Dreame R10s Lite (VRV80A)

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Пылесос беспроводной Dreame R10s Lite (VRV80A) - фото 1
Пылесос беспроводной Dreame R10s Lite (VRV80A) - фото 2
Пылесос беспроводной Dreame R10s Lite (VRV80A) - фото 3
Пылесос беспроводной Dreame R10s Lite (VRV80A) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пылесос
Цвет
черный
Тип уборки
сухая, влажная
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.5
Питание
от аккумулятора
Потребляемая мощность, Вт
250
Мощность всасывания
20000
Время работы от аккумулятора, мин
45
  • Пылесос беспроводной Dreame R10s Lite (VRV80A) - фото 1
  • Пылесос беспроводной Dreame R10s Lite (VRV80A) - фото 2
  • Пылесос беспроводной Dreame R10s Lite (VRV80A) - фото 3
  • Пылесос беспроводной Dreame R10s Lite (VRV80A) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 910 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 742814
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Характеристики

Бренд
Dreame
Тип товара
Пылесос
Труба всасывания
цельная
Цвет
черный
Комплектация
настенный фиксатор
Тип уборки
сухая, влажная
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.5
Регулятор мощности
на ручке
Уровень шума
84
Питание
от аккумулятора
Потребляемая мощность, Вт
250
Мощность всасывания
20000
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Время работы от аккумулятора, мин
45
Станция для хранения
с зарядкой, с самоочисткой
Время зарядки, ч
4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
72х32х15
Вес, кг.
4.5

Описание товара Пылесос беспроводной Dreame R10s Lite (VRV80A)

Компактный и лёгкий вертикальный пылесос Dreame весит всего 1,4 кг — уборка становится максимально комфортной, даже если предстоит пройтись по нескольким комнатам. С вместительным контейнером на 0,5 литра не придётся часто делать паузы, чтобы почистить его. Благодаря высокой мощности 250 Вт устройство эффективно справляется с пылью и мелким мусором при сухой уборке. Удобно, что регулятор мощности находится прямо на ручке — легко менять режим прямо на ходу. Пылесос работает от современного аккумулятора Li-Ion, а после уборки просто установите его на станцию: произойдёт и зарядка, и самоочистка контейнера. Стильный чёрный цвет станет акцентом в современном интерьере.

Отзывы о товаре Пылесос беспроводной Dreame R10s Lite (VRV80A)




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Характеристики
Бренд
Dreame
Тип товара
Пылесос
Труба всасывания
цельная
Цвет
черный
Комплектация
настенный фиксатор
Тип уборки
сухая, влажная
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.5
Регулятор мощности
на ручке
Уровень шума
84
Питание
от аккумулятора
Потребляемая мощность, Вт
250
Развернуть
Мощность всасывания
20000
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Время работы от аккумулятора, мин
45
Станция для хранения
с зарядкой, с самоочисткой
Время зарядки, ч
4
Страна производитель
Китай
Описание
Компактный и лёгкий вертикальный пылесос Dreame весит всего 1,4 кг — уборка становится максимально комфортной, даже если предстоит пройтись по нескольким комнатам. С вместительным контейнером на 0,5 литра не придётся часто делать паузы, чтобы почистить его. Благодаря высокой мощности 250 Вт устройство эффективно справляется с пылью и мелким мусором при сухой уборке. Удобно, что регулятор мощности находится прямо на ручке — легко менять режим прямо на ходу. Пылесос работает от современного аккумулятора Li-Ion, а после уборки просто установите его на станцию: произойдёт и зарядка, и самоочистка контейнера. Стильный чёрный цвет станет акцентом в современном интерьере.
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Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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