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Электровеник Karcher KB 5 желтый купить с доставкой в Москве
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Электровеник Karcher KB 5 желтый

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Электровеник Karcher KB 5 желтый - фото 1
Электровеник Karcher KB 5 желтый - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вертикальные пылесосы
  • Электровеник Karcher KB 5 желтый - фото 1
  • Электровеник Karcher KB 5 желтый - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 430 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 220747
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Характеристики

Бренд
Karcher
Тип товара
Вертикальные пылесосы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х28х25
Вес, кг.
1.9

Описание товара Электровеник Karcher KB 5 желтый

Быстрая и эффективная промежуточная уборка на твердых покрытиях или на коврахx Предоставьте эту работу аккумуляторному электровенику KB 5 от Керхер. Привод электровеника осуществляется за счет литий ионного аккумулятора, что позволяет использовать его с большим удобством. Гибкое шарнирное соединение дает дополнительное преимущество в использовании. Подметание производится в непосредственной близости к краям стен, плинтусов, а также просто использовать веник чтобы собрать мусор под или между мебелью. Электровеник автоматически включается и отключается, контейнер для мусора вынимается сбоку, универсальная щетка легко снимается. Хранение веника не доставит хлопот, т. к размеры действительно компактные.

Отзывы о товаре Электровеник Karcher KB 5 желтый




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Karcher
Тип товара
Вертикальные пылесосы
Страна производитель
Китай
Описание
Быстрая и эффективная промежуточная уборка на твердых покрытиях или на коврахx Предоставьте эту работу аккумуляторному электровенику KB 5 от Керхер. Привод электровеника осуществляется за счет литий ионного аккумулятора, что позволяет использовать его с большим удобством. Гибкое шарнирное соединение дает дополнительное преимущество в использовании. Подметание производится в непосредственной близости к краям стен, плинтусов, а также просто использовать веник чтобы собрать мусор под или между мебелью. Электровеник автоматически включается и отключается, контейнер для мусора вынимается сбоку, универсальная щетка легко снимается. Хранение веника не доставит хлопот, т. к размеры действительно компактные.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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