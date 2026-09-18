Электровеник Karcher KB 5 желтый

Гарантия качества
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Характеристики
Тип товара
Вертикальные пылесосы
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 430 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 220747
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Быстрая и эффективная промежуточная уборка на твердых покрытиях или на коврахx Предоставьте эту работу аккумуляторному электровенику KB 5 от Керхер. Привод электровеника осуществляется за счет литий ионного аккумулятора, что позволяет использовать его с большим удобством. Гибкое шарнирное соединение дает дополнительное преимущество в использовании. Подметание производится в непосредственной близости к краям стен, плинтусов, а также просто использовать веник чтобы собрать мусор под или между мебелью. Электровеник автоматически включается и отключается, контейнер для мусора вынимается сбоку, универсальная щетка легко снимается. Хранение веника не доставит хлопот, т. к размеры действительно компактные.
Быстрая и эффективная промежуточная уборка на твердых покрытиях или на коврахx Предоставьте эту работу аккумуляторному электровенику KB 5 от Керхер. Привод электровеника осуществляется за счет литий ионного аккумулятора, что позволяет использовать его с большим удобством. Гибкое шарнирное соединение дает дополнительное преимущество в использовании. Подметание производится в непосредственной близости к краям стен, плинтусов, а также просто использовать веник чтобы собрать мусор под или между мебелью. Электровеник автоматически включается и отключается, контейнер для мусора вынимается сбоку, универсальная щетка легко снимается. Хранение веника не доставит хлопот, т. к размеры действительно компактные.
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