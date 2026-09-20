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Характеристики
Тип товара
Вертикальные пылесосы
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-33%
9 240 руб.
13 740
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 560155
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Пылесос вертикальный Deerma VC55 оснащается бесщеточным электродвигателем, который развивает силу всасывания до 13 000 Ра. Подходит для уборки гладких напольных покрытий, а также ковров с высоким ворсом. Уровень шума не превышает 78 дБ. Конструкция основной щетки предусматривает наличие двух роликов, которые вращаются в разные стороны, что повышает эффективность уборки на 50%. Каждый ролик работает от собственного мотора, благодаря которому он вращается со скоростью 1200 оборотов в минуту. Шарнирное соединение со штангой позволяет щетке вращаться на 360. Объем пылесборника составляет 300 мл. О необходимости его опорожнения сообщит светодиодный индикатор. Для включения/выключения устройства предусмотрена кнопка на корпусе. Система фильтрации представлена металлической сеткой, циклонным пылесборником и воздушным фильтром. Встроенные аккумуляторы обеспечивают до 20 минут работы в экономичном режиме или до 10 минут в формате повышенной мощности. Зарядка осуществляется через кабель USB Type-C в течение 5-11 часов.
Пылесос вертикальный Deerma VC55 оснащается бесщеточным электродвигателем, который развивает силу всасывания до 13 000 Ра. Подходит для уборки гладких напольных покрытий, а также ковров с высоким ворсом. Уровень шума не превышает 78 дБ. Конструкция основной щетки предусматривает наличие двух роликов, которые вращаются в разные стороны, что повышает эффективность уборки на 50%. Каждый ролик работает от собственного мотора, благодаря которому он вращается со скоростью 1200 оборотов в минуту. Шарнирное соединение со штангой позволяет щетке вращаться на 360. Объем пылесборника составляет 300 мл. О необходимости его опорожнения сообщит светодиодный индикатор. Для включения/выключения устройства предусмотрена кнопка на корпусе. Система фильтрации представлена металлической сеткой, циклонным пылесборником и воздушным фильтром. Встроенные аккумуляторы обеспечивают до 20 минут работы в экономичном режиме или до 10 минут в формате повышенной мощности. Зарядка осуществляется через кабель USB Type-C в течение 5-11 часов.
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