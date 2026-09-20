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Пылесос вертикальный Deerma VC55 купить с доставкой в Москве
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Пылесос вертикальный Deerma VC55

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Пылесос вертикальный Deerma VC55 - фото 1
Пылесос вертикальный Deerma VC55 - фото 2
Пылесос вертикальный Deerma VC55 - фото 3
Пылесос вертикальный Deerma VC55 - фото 4
Пылесос вертикальный Deerma VC55 - фото 5
Пылесос вертикальный Deerma VC55 - фото 6
Пылесос вертикальный Deerma VC55 - фото 7
Пылесос вертикальный Deerma VC55 - фото 8
Пылесос вертикальный Deerma VC55 - фото 9
Пылесос вертикальный Deerma VC55 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вертикальные пылесосы
  • Пылесос вертикальный Deerma VC55 - фото 1
  • Пылесос вертикальный Deerma VC55 - фото 2
  • Пылесос вертикальный Deerma VC55 - фото 3
  • Пылесос вертикальный Deerma VC55 - фото 4
  • Пылесос вертикальный Deerma VC55 - фото 5
  • Пылесос вертикальный Deerma VC55 - фото 6
  • Пылесос вертикальный Deerma VC55 - фото 7
  • Пылесос вертикальный Deerma VC55 - фото 8
  • Пылесос вертикальный Deerma VC55 - фото 9
  • Пылесос вертикальный Deerma VC55 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-33%
9 240 руб.  13 740 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 560155
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Характеристики

Бренд
deerma
Тип товара
Вертикальные пылесосы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
65х27х14
Вес, кг.
3

Описание товара Пылесос вертикальный Deerma VC55

Пылесос вертикальный Deerma VC55 оснащается бесщеточным электродвигателем, который развивает силу всасывания до 13 000 Ра. Подходит для уборки гладких напольных покрытий, а также ковров с высоким ворсом. Уровень шума не превышает 78 дБ. Конструкция основной щетки предусматривает наличие двух роликов, которые вращаются в разные стороны, что повышает эффективность уборки на 50%. Каждый ролик работает от собственного мотора, благодаря которому он вращается со скоростью 1200 оборотов в минуту. Шарнирное соединение со штангой позволяет щетке вращаться на 360. Объем пылесборника составляет 300 мл. О необходимости его опорожнения сообщит светодиодный индикатор. Для включения/выключения устройства предусмотрена кнопка на корпусе. Система фильтрации представлена металлической сеткой, циклонным пылесборником и воздушным фильтром. Встроенные аккумуляторы обеспечивают до 20 минут работы в экономичном режиме или до 10 минут в формате повышенной мощности. Зарядка осуществляется через кабель USB Type-C в течение 5-11 часов.

Отзывы о товаре Пылесос вертикальный Deerma VC55




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
deerma
Тип товара
Вертикальные пылесосы
Страна производитель
Китай
Описание
Пылесос вертикальный Deerma VC55 оснащается бесщеточным электродвигателем, который развивает силу всасывания до 13 000 Ра. Подходит для уборки гладких напольных покрытий, а также ковров с высоким ворсом. Уровень шума не превышает 78 дБ. Конструкция основной щетки предусматривает наличие двух роликов, которые вращаются в разные стороны, что повышает эффективность уборки на 50%. Каждый ролик работает от собственного мотора, благодаря которому он вращается со скоростью 1200 оборотов в минуту. Шарнирное соединение со штангой позволяет щетке вращаться на 360. Объем пылесборника составляет 300 мл. О необходимости его опорожнения сообщит светодиодный индикатор. Для включения/выключения устройства предусмотрена кнопка на корпусе. Система фильтрации представлена металлической сеткой, циклонным пылесборником и воздушным фильтром. Встроенные аккумуляторы обеспечивают до 20 минут работы в экономичном режиме или до 10 минут в формате повышенной мощности. Зарядка осуществляется через кабель USB Type-C в течение 5-11 часов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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