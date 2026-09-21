Пылесос Hyundai HYV-S7970 500Вт серый/синий
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Характеристики
Описание товара Пылесос Hyundai HYV-S7970 500Вт серый/синий
Вертикальные пылесосы HYUNDAI идеально подходят для быстрой и эффективной сухой уборки вашего дома. Эти современные устройства оснащены цельной трубой всасывания, обеспечивающей максимальную мощность всасывания и удобство использования. С потребляемой мощностью в 500 Вт, пылесосы гарантируют превосходную производительность, а регулятор мощности, расположенный прямо на ручке, позволяет легко управлять интенсивностью уборки. Эти модели оснащены мощными Li-Ion аккумуляторами емкостью 2200 мА·ч, что обеспечивает до 50 минут бесперебойной работы на одной зарядке, а полный процесс зарядки занимает всего 4 часа. Несмотря на свою эффективность, пылесосы сохраняют легкость и маневренность, вес устройства составляет всего 2,65 кг, что делает уборку удобной и малозатратной по времени и усилиям. Серый цвет корпуса подчеркивает стильный и современный дизайн, который гармонично впишется в интерьер любого дома. Несмотря на уровень шума в 85 дБ, пылесосы работают достаточно тихо для столь мощных устройств. Пылесборник-контейнер емкостью 0,47 литра обеспечивает лёгкость очистки и повторного использования. Питание пылесоса осуществляется исключительно от аккумулятора, что избавляет вас от неудобств, связанных с проводами. Все пылесосы изготовлены в Китае под строгим контролем качества, что гарантирует их надежность и долговечность. Бренд Hyundai предоставляет продукцию, объединяющую в себе инновации и высокое качество, чтобы сделать ваш дом чистым и уютным с минимальными усилиями.
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Теги товара: для сухой уборки
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Теги товара: для сухой уборки
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