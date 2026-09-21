Top.Mail.Ru
Пылесос Hyundai HYV-S7970 500Вт серый/синий купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Пылесос Hyundai HYV-S7970 500Вт серый/синий

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Пылесос Hyundai HYV-S7970 500Вт серый/синий - фото 1
Пылесос Hyundai HYV-S7970 500Вт серый/синий - фото 2
Пылесос Hyundai HYV-S7970 500Вт серый/синий - фото 3
Пылесос Hyundai HYV-S7970 500Вт серый/синий - фото 4
Пылесос Hyundai HYV-S7970 500Вт серый/синий - фото 5
Пылесос Hyundai HYV-S7970 500Вт серый/синий - фото 6
Пылесос Hyundai HYV-S7970 500Вт серый/синий - фото 7
Пылесос Hyundai HYV-S7970 500Вт серый/синий - фото 8
Пылесос Hyundai HYV-S7970 500Вт серый/синий - фото 9
Пылесос Hyundai HYV-S7970 500Вт серый/синий - фото 10
Пылесос Hyundai HYV-S7970 500Вт серый/синий - фото 11
Пылесос Hyundai HYV-S7970 500Вт серый/синий - фото 12
Пылесос Hyundai HYV-S7970 500Вт серый/синий - фото 13
Пылесос Hyundai HYV-S7970 500Вт серый/синий - фото 14
Пылесос Hyundai HYV-S7970 500Вт серый/синий - фото 15
Пылесос Hyundai HYV-S7970 500Вт серый/синий - фото 16
Пылесос Hyundai HYV-S7970 500Вт серый/синий - фото 17
Пылесос Hyundai HYV-S7970 500Вт серый/синий - фото 18
Пылесос Hyundai HYV-S7970 500Вт серый/синий - фото 19
Пылесос Hyundai HYV-S7970 500Вт серый/синий - фото 20
Пылесос Hyundai HYV-S7970 500Вт серый/синий - фото 21
Пылесос Hyundai HYV-S7970 500Вт серый/синий - фото 22
Пылесос Hyundai HYV-S7970 500Вт серый/синий - фото 23
Пылесос Hyundai HYV-S7970 500Вт серый/синий - фото 24
Пылесос Hyundai HYV-S7970 500Вт серый/синий - фото 25
Пылесос Hyundai HYV-S7970 500Вт серый/синий - фото 26
Пылесос Hyundai HYV-S7970 500Вт серый/синий - фото 27
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вертикальные пылесосы
Цвет
серый
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.47
Питание
от аккумулятора
Потребляемая мощность, Вт
500
Мощность всасывания
210 Вт
  • Пылесос Hyundai HYV-S7970 500Вт серый/синий - фото 1
  • Пылесос Hyundai HYV-S7970 500Вт серый/синий - фото 2
  • Пылесос Hyundai HYV-S7970 500Вт серый/синий - фото 3
  • Пылесос Hyundai HYV-S7970 500Вт серый/синий - фото 4
  • Пылесос Hyundai HYV-S7970 500Вт серый/синий - фото 5
  • Пылесос Hyundai HYV-S7970 500Вт серый/синий - фото 6
  • Пылесос Hyundai HYV-S7970 500Вт серый/синий - фото 7
  • Пылесос Hyundai HYV-S7970 500Вт серый/синий - фото 8
  • Пылесос Hyundai HYV-S7970 500Вт серый/синий - фото 9
  • Пылесос Hyundai HYV-S7970 500Вт серый/синий - фото 10
  • Пылесос Hyundai HYV-S7970 500Вт серый/синий - фото 11
  • Пылесос Hyundai HYV-S7970 500Вт серый/синий - фото 12
  • Пылесос Hyundai HYV-S7970 500Вт серый/синий - фото 13
  • Пылесос Hyundai HYV-S7970 500Вт серый/синий - фото 14
  • Пылесос Hyundai HYV-S7970 500Вт серый/синий - фото 15
  • Пылесос Hyundai HYV-S7970 500Вт серый/синий - фото 16
  • Пылесос Hyundai HYV-S7970 500Вт серый/синий - фото 17
  • Пылесос Hyundai HYV-S7970 500Вт серый/синий - фото 18
  • Пылесос Hyundai HYV-S7970 500Вт серый/синий - фото 19
  • Пылесос Hyundai HYV-S7970 500Вт серый/синий - фото 20
  • Пылесос Hyundai HYV-S7970 500Вт серый/синий - фото 21
  • Пылесос Hyundai HYV-S7970 500Вт серый/синий - фото 22
  • Пылесос Hyundai HYV-S7970 500Вт серый/синий - фото 23
  • Пылесос Hyundai HYV-S7970 500Вт серый/синий - фото 24
  • Пылесос Hyundai HYV-S7970 500Вт серый/синий - фото 25
  • Пылесос Hyundai HYV-S7970 500Вт серый/синий - фото 26
  • Пылесос Hyundai HYV-S7970 500Вт серый/синий - фото 27
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 640 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703783
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Вертикальные пылесосы
Труба всасывания
цельная
Цвет
серый
Комплектация
пылесос, насадка для мягкой мебели, насадка для пола и ковров, турбощетка, щелевая насадка, щетка, документация, упаковка
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.47
Регулятор мощности
на ручке
Функциональные особенности
индикация блокировки мотора, блокировки щетки, включения, заряда батареи, режима работы, уровня мощности
Уровень шума
85
Питание
от аккумулятора
Потребляемая мощность, Вт
500
Мощность всасывания
210 Вт
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
2200
Станция для хранения
с зарядкой
Время зарядки, ч
4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
67х29х19
Вес, кг.
4.5

Описание товара Пылесос Hyundai HYV-S7970 500Вт серый/синий

Вертикальные пылесосы HYUNDAI идеально подходят для быстрой и эффективной сухой уборки вашего дома. Эти современные устройства оснащены цельной трубой всасывания, обеспечивающей максимальную мощность всасывания и удобство использования. С потребляемой мощностью в 500 Вт, пылесосы гарантируют превосходную производительность, а регулятор мощности, расположенный прямо на ручке, позволяет легко управлять интенсивностью уборки. Эти модели оснащены мощными Li-Ion аккумуляторами емкостью 2200 мА·ч, что обеспечивает до 50 минут бесперебойной работы на одной зарядке, а полный процесс зарядки занимает всего 4 часа. Несмотря на свою эффективность, пылесосы сохраняют легкость и маневренность, вес устройства составляет всего 2,65 кг, что делает уборку удобной и малозатратной по времени и усилиям. Серый цвет корпуса подчеркивает стильный и современный дизайн, который гармонично впишется в интерьер любого дома. Несмотря на уровень шума в 85 дБ, пылесосы работают достаточно тихо для столь мощных устройств. Пылесборник-контейнер емкостью 0,47 литра обеспечивает лёгкость очистки и повторного использования. Питание пылесоса осуществляется исключительно от аккумулятора, что избавляет вас от неудобств, связанных с проводами. Все пылесосы изготовлены в Китае под строгим контролем качества, что гарантирует их надежность и долговечность. Бренд Hyundai предоставляет продукцию, объединяющую в себе инновации и высокое качество, чтобы сделать ваш дом чистым и уютным с минимальными усилиями.



Теги товара: для сухой уборки

Отзывы о товаре Пылесос Hyundai HYV-S7970 500Вт серый/синий




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Вертикальные пылесосы
Труба всасывания
цельная
Цвет
серый
Комплектация
пылесос, насадка для мягкой мебели, насадка для пола и ковров, турбощетка, щелевая насадка, щетка, документация, упаковка
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.47
Регулятор мощности
на ручке
Функциональные особенности
индикация блокировки мотора, блокировки щетки, включения, заряда батареи, режима работы, уровня мощности
Уровень шума
85
Питание
от аккумулятора
Развернуть
Потребляемая мощность, Вт
500
Мощность всасывания
210 Вт
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
2200
Станция для хранения
с зарядкой
Время зарядки, ч
4
Страна производитель
Китай
Описание
Вертикальные пылесосы HYUNDAI идеально подходят для быстрой и эффективной сухой уборки вашего дома. Эти современные устройства оснащены цельной трубой всасывания, обеспечивающей максимальную мощность всасывания и удобство использования. С потребляемой мощностью в 500 Вт, пылесосы гарантируют превосходную производительность, а регулятор мощности, расположенный прямо на ручке, позволяет легко управлять интенсивностью уборки. Эти модели оснащены мощными Li-Ion аккумуляторами емкостью 2200 мА·ч, что обеспечивает до 50 минут бесперебойной работы на одной зарядке, а полный процесс зарядки занимает всего 4 часа. Несмотря на свою эффективность, пылесосы сохраняют легкость и маневренность, вес устройства составляет всего 2,65 кг, что делает уборку удобной и малозатратной по времени и усилиям. Серый цвет корпуса подчеркивает стильный и современный дизайн, который гармонично впишется в интерьер любого дома. Несмотря на уровень шума в 85 дБ, пылесосы работают достаточно тихо для столь мощных устройств. Пылесборник-контейнер емкостью 0,47 литра обеспечивает лёгкость очистки и повторного использования. Питание пылесоса осуществляется исключительно от аккумулятора, что избавляет вас от неудобств, связанных с проводами. Все пылесосы изготовлены в Китае под строгим контролем качества, что гарантирует их надежность и долговечность. Бренд Hyundai предоставляет продукцию, объединяющую в себе инновации и высокое качество, чтобы сделать ваш дом чистым и уютным с минимальными усилиями.


Теги товара: для сухой уборки
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пылесос Hyundai HYV-S7970 500Вт серый/синий - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...