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Пылесос беспроводной 2 в 1 Kitfort КТ-541-1 синий купить с доставкой в Москве
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Пылесос беспроводной 2 в 1 Kitfort КТ-541-1 синий

3 Отзывы
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Пылесос беспроводной 2 в 1 Kitfort КТ-541-1 синий - фото 1
Пылесос беспроводной 2 в 1 Kitfort КТ-541-1 синий - фото 2
Пылесос беспроводной 2 в 1 Kitfort КТ-541-1 синий - фото 3
Пылесос беспроводной 2 в 1 Kitfort КТ-541-1 синий - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Kitfort КТ-541-1 синий
Тип пылесборника
Li-Ion
Емкость пылесборника
гибкий шланг
Источник питания
от 0.5 до 1.0
Мощность всасывания, Вт
0 Вт
Время работы от аккумулятора
нет
Длина сетевого шнура
35
  • Пылесос беспроводной 2 в 1 Kitfort КТ-541-1 синий - фото 1
  • Пылесос беспроводной 2 в 1 Kitfort КТ-541-1 синий - фото 2
  • Пылесос беспроводной 2 в 1 Kitfort КТ-541-1 синий - фото 3
  • Пылесос беспроводной 2 в 1 Kitfort КТ-541-1 синий - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-28%
9 050 руб.  12 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 205788
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Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Kitfort КТ-541-1 синий
Труба всасывания
циклонный филтр
Тип пылесборника
Li-Ion
Емкость пылесборника
гибкий шланг
Регулятор мощности
120
Дополнительные функции
от 30 мин. до 60 мин.
Уровень шума
0
Источник питания
от 0.5 до 1.0
Мощность всасывания, Вт
0 Вт
Тип аккумулятора комплекте
вертикальный
Время работы от аккумулятора
нет
Время зарядки
от 1.5 до 3.0
Длина сетевого шнура
35
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
68х19х15
Вес, кг.
3.33

Описание товара Пылесос беспроводной 2 в 1 Kitfort КТ-541-1 синий

Видеообзор на Пылесос беспроводной 2 в 1 Kitfort КТ-541-1 синий

Видеообзор Пылесос беспроводной 2 в 1 Kitfort КТ-541-1 синий
 

Отзывы о товаре Пылесос беспроводной 2 в 1 Kitfort КТ-541-1 синий

Источник: Яндекс Маркет
05.05.2020
Даша Б

Достоинства:
Маневровый и очень легкий) Я кайфую что не надо втыкать вилку в розетку) Посоветовала уже друзьям) Студию убирает на ура)

Недостатки:
Всасывает неплохо для постоянной уборки, но для квартиры только после капитального ремонта, не подойдёт. Но в целом он справился и с этой задачей.

Комментарий:
Довольны)
Источник: Яндекс Маркет
05.05.2020
Коныгин Артур

Достоинства:
Маневренная турбо-щетка, есть дополнительные насадки, гибкий шланг. Простой в управлении, две скорости, не шумный, контейнер легко чистится после уборки.

Недостатки:
Нет.

Комментарий:
По соотношению цена-качество - хороший товар - рекомендую.
05.12.2019
Алексей

Достоинства:
1. Легкий
2. Быстро приводится в действие
3. Недорогой
4. Хорошее соотношение "цена-качество"
5. Удобно очищать контейнер от пыли

Недостатки:
Мощность меньше, чем у проводного пылесоса

Комментарий:
Купили первый пылесос такого типа. Основная цель - собирать мелкий мусор на кухне и у входной двери. С этой задачей справляется на отлично. Для ковровых покрытий конечно нужен пылесос помощнее. Зато этот легкий, простой в эксплуатации. Быстро достал, пропылесосил и убрал. У кого маленькие дети, значительно экономит время при поддержании чистоты в квартире . Качество изготовления хорошее. В общем, рекомендую.



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Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Kitfort КТ-541-1 синий
Труба всасывания
циклонный филтр
Тип пылесборника
Li-Ion
Емкость пылесборника
гибкий шланг
Регулятор мощности
120
Дополнительные функции
от 30 мин. до 60 мин.
Уровень шума
0
Источник питания
от 0.5 до 1.0
Мощность всасывания, Вт
0 Вт
Тип аккумулятора комплекте
вертикальный
Время работы от аккумулятора
нет
Развернуть
Время зарядки
от 1.5 до 3.0
Длина сетевого шнура
35
Страна производитель
Китай
Описание

Видеообзор на Пылесос беспроводной 2 в 1 Kitfort КТ-541-1 синий

Видеообзор Пылесос беспроводной 2 в 1 Kitfort КТ-541-1 синий
 
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
05.05.2020
Даша Б

Достоинства:
Маневровый и очень легкий) Я кайфую что не надо втыкать вилку в розетку) Посоветовала уже друзьям) Студию убирает на ура)

Недостатки:
Всасывает неплохо для постоянной уборки, но для квартиры только после капитального ремонта, не подойдёт. Но в целом он справился и с этой задачей.

Комментарий:
Довольны)
Источник: Яндекс Маркет
05.05.2020
Коныгин Артур

Достоинства:
Маневренная турбо-щетка, есть дополнительные насадки, гибкий шланг. Простой в управлении, две скорости, не шумный, контейнер легко чистится после уборки.

Недостатки:
Нет.

Комментарий:
По соотношению цена-качество - хороший товар - рекомендую.
05.12.2019
Алексей

Достоинства:
1. Легкий
2. Быстро приводится в действие
3. Недорогой
4. Хорошее соотношение "цена-качество"
5. Удобно очищать контейнер от пыли

Недостатки:
Мощность меньше, чем у проводного пылесоса

Комментарий:
Купили первый пылесос такого типа. Основная цель - собирать мелкий мусор на кухне и у входной двери. С этой задачей справляется на отлично. Для ковровых покрытий конечно нужен пылесос помощнее. Зато этот легкий, простой в эксплуатации. Быстро достал, пропылесосил и убрал. У кого маленькие дети, значительно экономит время при поддержании чистоты в квартире . Качество изготовления хорошее. В общем, рекомендую.


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