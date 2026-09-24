Пылесос беспроводной Makita CL 002 GZ03
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Цвет
черный
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
мешок
Емкость пылесборника, л
0.5
Питание
от аккумулятора
Мощность всасывания
21000 Па
Время работы от аккумулятора, мин
25
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 420 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 716609
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Характеристики
Бренд
Труба всасывания
цельная
Цвет
черный
Комплектация
щелевая насадка,щетка для твердых полов
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
мешок
Емкость пылесборника, л
0.5
Регулятор мощности
на ручке
Функциональные особенности
подсветка рабочей зоны
Уровень шума
65
Питание
от аккумулятора
Мощность всасывания
21000 Па
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Время работы от аккумулятора, мин
25
Станция для хранения
Нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
51х17х14
Вес, кг.
2.4
Описание товара Пылесос беспроводной Makita CL 002 GZ03
Компактный и легкий 4-скоростной пылесос с бесщеточным двигателем. Идеально подходит для ежедневной уборки. Работает с бумажными (300 мл) и льняными (500 мл) мешками для сбора пыли. Регулировка мощности всасывания 4 положения. Время работы от 25 мин. до 128 мин. Функция памяти для последнего уровня всасывания. Щелевую насадку можно зафиксировать на пылесосе. Оснащен светодиодной подсветкой.
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Теги товара: для сухой уборки
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Труба всасывания
цельная
Цвет
черный
Комплектация
щелевая насадка,щетка для твердых полов
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
мешок
Емкость пылесборника, л
0.5
Регулятор мощности
на ручке
Функциональные особенности
подсветка рабочей зоны
Уровень шума
65
Питание
от аккумулятора
Развернуть
Мощность всасывания
21000 Па
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Время работы от аккумулятора, мин
25
Станция для хранения
Нет
Страна производитель
Китай
Компактный и легкий 4-скоростной пылесос с бесщеточным двигателем. Идеально подходит для ежедневной уборки. Работает с бумажными (300 мл) и льняными (500 мл) мешками для сбора пыли. Регулировка мощности всасывания 4 положения. Время работы от 25 мин. до 128 мин. Функция памяти для последнего уровня всасывания. Щелевую насадку можно зафиксировать на пылесосе. Оснащен светодиодной подсветкой.
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, Makita, Deerma, Dreame, StarWind, беспроводные, моющий беспроводной с самоочисткой, моющие, моющий с паром, моющий с самоочисткой, моющий Dreame
Теги товара: для сухой уборки
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Теги товара: для сухой уборки
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