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Патч-панель Cabeus PL-48-Cat.5e-Dual купить с доставкой в Москве
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Патч-панель Cabeus PL-48-Cat.5e-Dual

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Патч-панель Cabeus PL-48-Cat.5e-Dual - фото 1
Патч-панель Cabeus PL-48-Cat.5e-Dual - фото 2
Патч-панель Cabeus PL-48-Cat.5e-Dual - фото 3
Патч-панель Cabeus PL-48-Cat.5e-Dual - фото 4
Патч-панель Cabeus PL-48-Cat.5e-Dual - фото 5
Патч-панель Cabeus PL-48-Cat.5e-Dual - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
патч-панель
  • Патч-панель Cabeus PL-48-Cat.5e-Dual - фото 1
  • Патч-панель Cabeus PL-48-Cat.5e-Dual - фото 2
  • Патч-панель Cabeus PL-48-Cat.5e-Dual - фото 3
  • Патч-панель Cabeus PL-48-Cat.5e-Dual - фото 4
  • Патч-панель Cabeus PL-48-Cat.5e-Dual - фото 5
  • Патч-панель Cabeus PL-48-Cat.5e-Dual - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 720 руб. 
Начислим 150 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741014
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Патч-панель Cabeus PL-48-Cat.5e-Dual
5 720 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Cabeus
Тип товара
патч-панель
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х16х6
Вес, кг.
1

Описание товара Патч-панель Cabeus PL-48-Cat.5e-Dual

Коммутационные панели (патч-панели) предназначены для терминирования на них кабелей различных подсистем СКС и для коммутации отдельных элементов сети друг с другом при помощи коммутационных шнуров. Неэкранированная патч-панель Cabeus выполнена в 19” формате и предназначена для установки в телекоммуникационные шкафы и стойки. Соответствует характеристикам категории 5е. Имеет 48 портов RJ-45 на 2U. С лицевой стороны все порты пронумерованы и имеют дополнительные поля для нанесения маркировки. С тыльной стороны патч-панели размещены контакты типа Dual IDC с цветной маркировкой по двум стандартам: T568 А и B. Ножи контактов располагаются под 45°, что лучше сказывается на передаточных характеристиках разъема. Для заделки проводников подходят ножи тип 110 и Krone. В комплект патч-панели входят 2 съемных задних организатора для фиксации кабелей.

Отзывы о товаре Патч-панель Cabeus PL-48-Cat.5e-Dual




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Характеристики
Бренд
Cabeus
Тип товара
патч-панель
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Коммутационные панели (патч-панели) предназначены для терминирования на них кабелей различных подсистем СКС и для коммутации отдельных элементов сети друг с другом при помощи коммутационных шнуров. Неэкранированная патч-панель Cabeus выполнена в 19” формате и предназначена для установки в телекоммуникационные шкафы и стойки. Соответствует характеристикам категории 5е. Имеет 48 портов RJ-45 на 2U. С лицевой стороны все порты пронумерованы и имеют дополнительные поля для нанесения маркировки. С тыльной стороны патч-панели размещены контакты типа Dual IDC с цветной маркировкой по двум стандартам: T568 А и B. Ножи контактов располагаются под 45°, что лучше сказывается на передаточных характеристиках разъема. Для заделки проводников подходят ножи тип 110 и Krone. В комплект патч-панели входят 2 съемных задних организатора для фиксации кабелей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Патч-панель Cabeus PL-48-Cat.5e-Dual - этот товар вы можете купить по цене 5720 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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