Тестер кабельный Lanmaster LAN-PRO-L/TPK-N оранжевый черный
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
тестер
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 410 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 711294
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Характеристики
Бренд
LANMASTER
Тип товара
тестер
Цвет
оранжевый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х21х9
Вес, кг.
1.7
Описание товара Тестер кабельный Lanmaster LAN-PRO-L/TPK-N оранжевый черный
Кабельный тестер LANMASTER с измерением длины с трассировкой кабельных линий LAN-PRO-L/TPK-N предназначен для проверки целостности и длины как витой пары, так и коаксиального кабеля. Помимо тестера в комплект входит индуктивный щуп и удаленный идентификатор. Тесте имеет ЖК-дисплей, который работает на 2 батарейка 9 В (идут в комплекте).
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Бренд
LANMASTER
Тип товара
тестер
Цвет
оранжевый
Страна производитель
Китай
Кабельный тестер LANMASTER с измерением длины с трассировкой кабельных линий LAN-PRO-L/TPK-N предназначен для проверки целостности и длины как витой пары, так и коаксиального кабеля. Помимо тестера в комплект входит индуктивный щуп и удаленный идентификатор. Тесте имеет ЖК-дисплей, который работает на 2 батарейка 9 В (идут в комплекте).
Тестер кабельный Lanmaster LAN-PRO-L/TPK-N оранжевый черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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