Патч-панель Cabeus Pl-24-CAT.6-SH-DUAL
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Патч-панель Cabeus Pl-24-CAT.6-SH-DUAL
Коммутационные панели (патч-панели) предназначены для терминирования на них кабелей различных подсистем СКС и для коммутации отдельных элементов сети друг с другом при помощи коммутационных шнуров. Экранированная патч-панель Cabeus выполнена в 19” формате и предназначена для установки в телекоммуникационные шкафы и стойки. Соответствует характеристикам категории 6. С лицевой стороны все порты пронумерованы и имеют дополнительные поля для нанесения маркировки. Корпус полностью металлический с разборной крышкой быстрой фиксации. Имеется проводник заземления. С тыльной стороны патч-панели размещены контакты типа Dual IDC с цветной маркировкой по двум стандартам: T568 А и B. Ножи контактов располагаются под 45°, что лучше сказывается на передаточных характеристиках разъема. Для заделки проводников подходят ножи тип 110 и Krone. Патч-панель имеет встроенный задний организатор для фиксации кабелей и дополнительный фиксатор экрана кабеля.
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