Кабель SkyNet Premium CSP-FTP-2-CU, FTP, кат.5e, 305м, серый
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
сетевой кабель
Длина кабеля
305 м
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
медные
Разъемы
отсутствуют
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 050 руб.
В наличии
Код товара: 738732
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7 050 руб.
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Характеристики
Бренд
SkyNet
Тип товара
сетевой кабель
Длина кабеля
305 м
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
медные
Разъемы
отсутствуют
Цвет
серый
Страна производитель
Россия
Вес, г.
5
Описание товара Кабель SkyNet Premium CSP-FTP-2-CU, FTP, кат.5e, 305м, серый
Витая пара SkyNet Premium CSP-FTP-2-CU серого цвета применяется для создания локальной сети большой протяженности, так как ее длина составляет 305 м. Тип модели – это FTP. Пара обладает одножильным проводником из меди. Витая пара принадлежит категории 5Е. Витая пара SkyNet Premium CSP-FTP-2-CU отличается гибкостью, при этом надежностью и прочностью и полной безопасностью в использовании. Представленный витой кабель станет отличным решением для создания локальной сети для офисного или производственного помещения. Поставляется витая пара в заводской коробке из картона.
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Бренд
SkyNet
Тип товара
сетевой кабель
Длина кабеля
305 м
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
медные
Разъемы
отсутствуют
Цвет
серый
Страна производитель
Россия
Витая пара SkyNet Premium CSP-FTP-2-CU серого цвета применяется для создания локальной сети большой протяженности, так как ее длина составляет 305 м. Тип модели – это FTP. Пара обладает одножильным проводником из меди. Витая пара принадлежит категории 5Е. Витая пара SkyNet Premium CSP-FTP-2-CU отличается гибкостью, при этом надежностью и прочностью и полной безопасностью в использовании. Представленный витой кабель станет отличным решением для создания локальной сети для офисного или производственного помещения. Поставляется витая пара в заводской коробке из картона.
Кабель SkyNet Premium CSP-FTP-2-CU, FTP, кат.5e, 305м, серый - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 7050 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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