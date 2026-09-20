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Тестер LANMASTER LAN-PRO-L/TPK-N-8R купить с доставкой в Москве
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Тестер LANMASTER LAN-PRO-L/TPK-N-8R

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Тестер LANMASTER LAN-PRO-L/TPK-N-8R - фото 1
Тестер LANMASTER LAN-PRO-L/TPK-N-8R - фото 2
Тестер LANMASTER LAN-PRO-L/TPK-N-8R - фото 3
Тестер LANMASTER LAN-PRO-L/TPK-N-8R - фото 4
Тестер LANMASTER LAN-PRO-L/TPK-N-8R - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мультитестер
  • Тестер LANMASTER LAN-PRO-L/TPK-N-8R - фото 1
  • Тестер LANMASTER LAN-PRO-L/TPK-N-8R - фото 2
  • Тестер LANMASTER LAN-PRO-L/TPK-N-8R - фото 3
  • Тестер LANMASTER LAN-PRO-L/TPK-N-8R - фото 4
  • Тестер LANMASTER LAN-PRO-L/TPK-N-8R - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 560 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 680091
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Характеристики

Бренд
LANMASTER
Тип товара
Мультитестер
Цвет
оранжевый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х9х3
Вес, кг.
1.7

Описание товара Тестер LANMASTER LAN-PRO-L/TPK-N-8R

Кабельный тестер с измерением длины и трассировкой кабельных линий, 8 ответных частей

Отзывы о товаре Тестер LANMASTER LAN-PRO-L/TPK-N-8R




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Характеристики
Бренд
LANMASTER
Тип товара
Мультитестер
Цвет
оранжевый
Страна производитель
Китай
Описание
Кабельный тестер с измерением длины и трассировкой кабельных линий, 8 ответных частей
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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