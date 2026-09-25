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Кабель SkyNet Standart CSS-UTP-LSZH-4-CU, UTPнг-LSZH, кат.5e, 305м, оранжевый купить с доставкой в Москве
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Кабель SkyNet Standart CSS-UTP-LSZH-4-CU, UTPнг-LSZH, кат.5e, 305м, оранжевый

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Кабель SkyNet Standart CSS-UTP-LSZH-4-CU, UTPнг-LSZH, кат.5e, 305м, оранжевый - фото 1
Кабель SkyNet Standart CSS-UTP-LSZH-4-CU, UTPнг-LSZH, кат.5e, 305м, оранжевый - фото 2
Кабель SkyNet Standart CSS-UTP-LSZH-4-CU, UTPнг-LSZH, кат.5e, 305м, оранжевый - фото 3
Кабель SkyNet Standart CSS-UTP-LSZH-4-CU, UTPнг-LSZH, кат.5e, 305м, оранжевый - фото 4
Кабель SkyNet Standart CSS-UTP-LSZH-4-CU, UTPнг-LSZH, кат.5e, 305м, оранжевый - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Длина кабеля
305 м
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
медные
  • Кабель SkyNet Standart CSS-UTP-LSZH-4-CU, UTPнг-LSZH, кат.5e, 305м, оранжевый - фото 1
  • Кабель SkyNet Standart CSS-UTP-LSZH-4-CU, UTPнг-LSZH, кат.5e, 305м, оранжевый - фото 2
  • Кабель SkyNet Standart CSS-UTP-LSZH-4-CU, UTPнг-LSZH, кат.5e, 305м, оранжевый - фото 3
  • Кабель SkyNet Standart CSS-UTP-LSZH-4-CU, UTPнг-LSZH, кат.5e, 305м, оранжевый - фото 4
  • Кабель SkyNet Standart CSS-UTP-LSZH-4-CU, UTPнг-LSZH, кат.5e, 305м, оранжевый - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 980 руб. 
Начислим 257 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 738724
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Кабель SkyNet Standart CSS-UTP-LSZH-4-CU, UTPнг-LSZH, кат.5e, 305м, оранжевый
11 980 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SkyNet
Длина кабеля
305 м
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
медные
Цвет
оранжевый
Страна производитель
Россия
Вес, кг.
7.6

Описание товара Кабель SkyNet Standart CSS-UTP-LSZH-4-CU, UTPнг-LSZH, кат.5e, 305м, оранжевый

Данный кабель станет отличным выбором для создания многоуровневой высоконагруженной локальной сети с высокой пропускной способностью в условиях с незначительной концентрацией мощных источников электромагнитных помех – например, в жилых домах или офисах. В основе данной модели используется 4 пары проводов с одножильным проводником. Благодаря этому кабель отличается высокими рабочими показателями и минимальным количеством помех и искажений. Кроме того, данная модель соответствует категории 5e, благодаря чему обеспечивается высокая скорость для отправки цифровых данных – вплоть до 1 Гбит/с.

Отзывы о товаре Кабель SkyNet Standart CSS-UTP-LSZH-4-CU, UTPнг-LSZH, кат.5e, 305м, оранжевый




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
SkyNet
Длина кабеля
305 м
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
медные
Цвет
оранжевый
Страна производитель
Россия
Описание
Данный кабель станет отличным выбором для создания многоуровневой высоконагруженной локальной сети с высокой пропускной способностью в условиях с незначительной концентрацией мощных источников электромагнитных помех – например, в жилых домах или офисах. В основе данной модели используется 4 пары проводов с одножильным проводником. Благодаря этому кабель отличается высокими рабочими показателями и минимальным количеством помех и искажений. Кроме того, данная модель соответствует категории 5e, благодаря чему обеспечивается высокая скорость для отправки цифровых данных – вплоть до 1 Гбит/с.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Кабель SkyNet Standart CSS-UTP-LSZH-4-CU, UTPнг-LSZH, кат.5e, 305м, оранжевый - по цене 11980 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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