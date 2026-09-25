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Кабель SkyNet Premium CSP-UTP-4-CU-OUT, UTP, кат.5e, 305м, черный купить с доставкой в Москве
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Кабель SkyNet Premium CSP-UTP-4-CU-OUT, UTP, кат.5e, 305м, черный

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Кабель SkyNet Premium CSP-UTP-4-CU-OUT, UTP, кат.5e, 305м, черный - фото 1
Кабель SkyNet Premium CSP-UTP-4-CU-OUT, UTP, кат.5e, 305м, черный - фото 2
Кабель SkyNet Premium CSP-UTP-4-CU-OUT, UTP, кат.5e, 305м, черный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Длина кабеля
305 м
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
медные
Разъемы
отсутствуют
  • Кабель SkyNet Premium CSP-UTP-4-CU-OUT, UTP, кат.5e, 305м, черный - фото 1
  • Кабель SkyNet Premium CSP-UTP-4-CU-OUT, UTP, кат.5e, 305м, черный - фото 2
  • Кабель SkyNet Premium CSP-UTP-4-CU-OUT, UTP, кат.5e, 305м, черный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 300 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 738730
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Характеристики

Бренд
SkyNet
Длина кабеля
305 м
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
медные
Разъемы
отсутствуют
Цвет
черный
Страна производитель
Россия
Вес, кг.
7.8

Описание товара Кабель SkyNet Premium CSP-UTP-4-CU-OUT, UTP, кат.5e, 305м, черный

Витая пара SkyNet Premium CSP-UTP-4-CU-OUT категории 5 е предназначена для создания локальной сети в офисе или на производстве. Представленная модель имеет 305-метровый одножильный кабель, выполненный из меди. Оплетка кабеля черного цвета. Витая пара может быть использована вне помещения, чтобы оптимальным образом использовать предназначенное для нее пространство и уложить локальную сеть максимально эффективно. Витая пара Premium CSP-UTP-4-CU-OUT по умолчанию является надежной, прочной и безопасной. Поставляется она в картонной коробке.

Отзывы о товаре Кабель SkyNet Premium CSP-UTP-4-CU-OUT, UTP, кат.5e, 305м, черный




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Характеристики
Бренд
SkyNet
Длина кабеля
305 м
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
медные
Разъемы
отсутствуют
Цвет
черный
Страна производитель
Россия
Описание
Витая пара SkyNet Premium CSP-UTP-4-CU-OUT категории 5 е предназначена для создания локальной сети в офисе или на производстве. Представленная модель имеет 305-метровый одножильный кабель, выполненный из меди. Оплетка кабеля черного цвета. Витая пара может быть использована вне помещения, чтобы оптимальным образом использовать предназначенное для нее пространство и уложить локальную сеть максимально эффективно. Витая пара Premium CSP-UTP-4-CU-OUT по умолчанию является надежной, прочной и безопасной. Поставляется она в картонной коробке.
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Доставка
Отзывы


Кабель SkyNet Premium CSP-UTP-4-CU-OUT, UTP, кат.5e, 305м, черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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