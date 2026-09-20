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Тестер Lanmaster LAN-TST-CCTV (упак:1шт) оранжевый купить с доставкой в Москве
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Тестер Lanmaster LAN-TST-CCTV (упак:1шт) оранжевый

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Тестер Lanmaster LAN-TST-CCTV (упак:1шт) оранжевый - фото 1
Тестер Lanmaster LAN-TST-CCTV (упак:1шт) оранжевый - фото 2
Тестер Lanmaster LAN-TST-CCTV (упак:1шт) оранжевый - фото 3
Тестер Lanmaster LAN-TST-CCTV (упак:1шт) оранжевый - фото 4
Тестер Lanmaster LAN-TST-CCTV (упак:1шт) оранжевый - фото 5
Тестер Lanmaster LAN-TST-CCTV (упак:1шт) оранжевый - фото 6
Тестер Lanmaster LAN-TST-CCTV (упак:1шт) оранжевый - фото 7
Тестер Lanmaster LAN-TST-CCTV (упак:1шт) оранжевый - фото 8
Тестер Lanmaster LAN-TST-CCTV (упак:1шт) оранжевый - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
тестер
  • Тестер Lanmaster LAN-TST-CCTV (упак:1шт) оранжевый - фото 1
  • Тестер Lanmaster LAN-TST-CCTV (упак:1шт) оранжевый - фото 2
  • Тестер Lanmaster LAN-TST-CCTV (упак:1шт) оранжевый - фото 3
  • Тестер Lanmaster LAN-TST-CCTV (упак:1шт) оранжевый - фото 4
  • Тестер Lanmaster LAN-TST-CCTV (упак:1шт) оранжевый - фото 5
  • Тестер Lanmaster LAN-TST-CCTV (упак:1шт) оранжевый - фото 6
  • Тестер Lanmaster LAN-TST-CCTV (упак:1шт) оранжевый - фото 7
  • Тестер Lanmaster LAN-TST-CCTV (упак:1шт) оранжевый - фото 8
  • Тестер Lanmaster LAN-TST-CCTV (упак:1шт) оранжевый - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-15%
15 700 руб.  18 430 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 534688
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Характеристики

Бренд
LANMASTER
Тип товара
тестер
Цвет
оранжевый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х10
Вес, кг.
1.5

Описание товара Тестер Lanmaster LAN-TST-CCTV (упак:1шт) оранжевый

Многофункциональный кабельный тестер систем видеонаблюдения Lanmaster LAN-TST-CCTV предназначен для монтажа и обслуживания систем видео мониторинга. Прибор может использоваться для просмотра видео сигнала с камер наблюдения, управления камерой по трем координатам (PTZ), генерации изображений, захвата данных через интерфейс RS485, тестирования кабелей LAN. Прибор прост в использовании и позволяет облегчить работу персонала по монтажу и обслуживанию систем видео мониторинга.

Отзывы о товаре Тестер Lanmaster LAN-TST-CCTV (упак:1шт) оранжевый




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Характеристики
Бренд
LANMASTER
Тип товара
тестер
Цвет
оранжевый
Страна производитель
Китай
Описание
Многофункциональный кабельный тестер систем видеонаблюдения Lanmaster LAN-TST-CCTV предназначен для монтажа и обслуживания систем видео мониторинга. Прибор может использоваться для просмотра видео сигнала с камер наблюдения, управления камерой по трем координатам (PTZ), генерации изображений, захвата данных через интерфейс RS485, тестирования кабелей LAN. Прибор прост в использовании и позволяет облегчить работу персонала по монтажу и обслуживанию систем видео мониторинга.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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