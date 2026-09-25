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Патч-панель Cabeus PL-24-KJ-RJ45-Cat.6a-SH-180T купить с доставкой в Москве
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Патч-панель Cabeus PL-24-KJ-RJ45-Cat.6a-SH-180T

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Патч-панель Cabeus PL-24-KJ-RJ45-Cat.6a-SH-180T
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
патч-панель
Категория витой пары
Cat6a
Материал контактов
позолоченные
Разъемы
RJ45, IDC
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 210 руб. 
Начислим 417 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741012
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Патч-панель Cabeus PL-24-KJ-RJ45-Cat.6a-SH-180T
18 210 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Cabeus
Тип товара
патч-панель
Категория витой пары
Cat6a
Материал контактов
позолоченные
Разъемы
RJ45, IDC
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х12х7
Вес, кг.
1.7

Описание товара Патч-панель Cabeus PL-24-KJ-RJ45-Cat.6a-SH-180T

Коммутационные панели (патч-панели) предназначены для терминирования на них кабелей различных подсистем СКС и для коммутации отдельных элементов сети друг с другом при помощи коммутационных шнуров. Экранированная патч-панель Cabeus выполнена в 19” формате и предназначена для установки в телекоммуникационные шкафы и стойки. Соответствует характеристикам категории 6а. Имеет 24 порта RJ-45 на 1U. Патч-панель поставляется в разобранном виде. Модули кейстоун имеют конструкцию, позволяющую подключать кабель без использования ударного инструмента. Встроенный задний кабельный организатор позволяет фиксировать кабели без использования кабельных стяжек. Установка патч-панели на вертикальные направляющие 19” производится без использования крепежных винтов.

Отзывы о товаре Патч-панель Cabeus PL-24-KJ-RJ45-Cat.6a-SH-180T




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Характеристики
Бренд
Cabeus
Тип товара
патч-панель
Категория витой пары
Cat6a
Материал контактов
позолоченные
Разъемы
RJ45, IDC
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Коммутационные панели (патч-панели) предназначены для терминирования на них кабелей различных подсистем СКС и для коммутации отдельных элементов сети друг с другом при помощи коммутационных шнуров. Экранированная патч-панель Cabeus выполнена в 19” формате и предназначена для установки в телекоммуникационные шкафы и стойки. Соответствует характеристикам категории 6а. Имеет 24 порта RJ-45 на 1U. Патч-панель поставляется в разобранном виде. Модули кейстоун имеют конструкцию, позволяющую подключать кабель без использования ударного инструмента. Встроенный задний кабельный организатор позволяет фиксировать кабели без использования кабельных стяжек. Установка патч-панели на вертикальные направляющие 19” производится без использования крепежных винтов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Патч-панель Cabeus PL-24-KJ-RJ45-Cat.6a-SH-180T - по цене 18210 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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