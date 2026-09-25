Кабель SkyNet Premium CSP-FTP-4-CU-OUTR, FTP, кат.5e, 305м, черный
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Кабель
Тип товара
сетевой кабель
Длина кабеля
305 м
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
медные
Разъемы
отсутствуют
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 960 руб.
В наличии
Код товара: 738739
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Загружаем...
15 960 руб.
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Характеристики
Бренд
SkyNet
Тип товара
Кабель
Тип товара
сетевой кабель
Длина кабеля
305 м
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
медные
Разъемы
отсутствуют
Цвет
черный
Страна производитель
Россия
Вес, кг.
2.5
Описание товара Кабель SkyNet Premium CSP-FTP-4-CU-OUTR, FTP, кат.5e, 305м, черный
Витая пара SkyNet Premium CSP-FTP-4-CU-OUT необходима для создания локальной сети. При этом представленная модель отличается большим количеством преимуществ перед другими моделями. К примеру, кабель витой пары, имеющий длину 305 метров, может прокладываться под открытым небом, что позволяет мастерам создать наиболее короткую локальную сеть, объединяющую несколько устройств. Пара SkyNet Premium CSP-FTP-4-CU-OUT выполнена в черном цвете и имеет тип FTP 4. Пара принадлежит категории 5Е. Проводник выполнен одножильным из меди. Поставляется витая пара упакованной в картонную коробку.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
SkyNet
Тип товара
Кабель
Тип товара
сетевой кабель
Длина кабеля
305 м
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
медные
Разъемы
отсутствуют
Цвет
черный
Страна производитель
Россия
Витая пара SkyNet Premium CSP-FTP-4-CU-OUT необходима для создания локальной сети. При этом представленная модель отличается большим количеством преимуществ перед другими моделями. К примеру, кабель витой пары, имеющий длину 305 метров, может прокладываться под открытым небом, что позволяет мастерам создать наиболее короткую локальную сеть, объединяющую несколько устройств. Пара SkyNet Premium CSP-FTP-4-CU-OUT выполнена в черном цвете и имеет тип FTP 4. Пара принадлежит категории 5Е. Проводник выполнен одножильным из меди. Поставляется витая пара упакованной в картонную коробку.
Купить Кабель SkyNet Premium CSP-FTP-4-CU-OUTR, FTP, кат.5e, 305м, черный - по цене 15960 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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