Патч-панель Cabeus PL-48-Cat.6a-Dual
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
патч-панель
Категория витой пары
Cat6a
Материал контактов
позолоченные
Разъемы
RJ45, IDC
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 220 руб.
В наличии
Код товара: 741015
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Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
11 220 руб.
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Характеристики
Бренд
Cabeus
Тип товара
патч-панель
Категория витой пары
Cat6a
Материал контактов
позолоченные
Разъемы
RJ45, IDC
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х16х6
Вес, кг.
3.5
Описание товара Патч-панель Cabeus PL-48-Cat.6a-Dual
Коммутационные панели (патч-панели) предназначены для терминирования на них кабелей различных подсистем СКС и для коммутации отдельных элементов сети друг с другом при помощи коммутационных шнуров. Неэкранированная патч-панель Cabeus выполнена в 19” формате и предназначена для установки в телекоммуникационные шкафы и стойки. Соответствует характеристикам категории 6а. Имеет 48 портов RJ-45 на 2U. С лицевой стороны все порты пронумерованы. С тыльной стороны патч-панели размещены контакты типа Dual IDC с цветной маркировкой по двум стандартам: T568 А и B. Ножи контактов располагаются под 90°. Для заделки проводников подходят ножи тип 110 и Krone. В комплект патч-панели входят 2 съемных задних организатора для фиксации кабелей.
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Бренд
Cabeus
Тип товара
патч-панель
Категория витой пары
Cat6a
Материал контактов
позолоченные
Разъемы
RJ45, IDC
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Коммутационные панели (патч-панели) предназначены для терминирования на них кабелей различных подсистем СКС и для коммутации отдельных элементов сети друг с другом при помощи коммутационных шнуров. Неэкранированная патч-панель Cabeus выполнена в 19” формате и предназначена для установки в телекоммуникационные шкафы и стойки. Соответствует характеристикам категории 6а. Имеет 48 портов RJ-45 на 2U. С лицевой стороны все порты пронумерованы. С тыльной стороны патч-панели размещены контакты типа Dual IDC с цветной маркировкой по двум стандартам: T568 А и B. Ножи контактов располагаются под 90°. Для заделки проводников подходят ножи тип 110 и Krone. В комплект патч-панели входят 2 съемных задних организатора для фиксации кабелей.
Купить Патч-панель Cabeus PL-48-Cat.6a-Dual - по цене 11220 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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