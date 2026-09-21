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Тестер кабельный Lanmaster LAN-PRO-L/TPK-POE оранжевый/черный купить с доставкой в Москве
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Тестер кабельный Lanmaster LAN-PRO-L/TPK-POE оранжевый/черный

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Тестер кабельный Lanmaster LAN-PRO-L/TPK-POE оранжевый/черный - фото 1
Тестер кабельный Lanmaster LAN-PRO-L/TPK-POE оранжевый/черный - фото 2
Тестер кабельный Lanmaster LAN-PRO-L/TPK-POE оранжевый/черный - фото 3
Тестер кабельный Lanmaster LAN-PRO-L/TPK-POE оранжевый/черный - фото 4
Тестер кабельный Lanmaster LAN-PRO-L/TPK-POE оранжевый/черный - фото 5
Тестер кабельный Lanmaster LAN-PRO-L/TPK-POE оранжевый/черный - фото 6
Тестер кабельный Lanmaster LAN-PRO-L/TPK-POE оранжевый/черный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Тестер кабельный Lanmaster LAN-PRO-L/TPK-POE оранжевый/черный - фото 1
  • Тестер кабельный Lanmaster LAN-PRO-L/TPK-POE оранжевый/черный - фото 2
  • Тестер кабельный Lanmaster LAN-PRO-L/TPK-POE оранжевый/черный - фото 3
  • Тестер кабельный Lanmaster LAN-PRO-L/TPK-POE оранжевый/черный - фото 4
  • Тестер кабельный Lanmaster LAN-PRO-L/TPK-POE оранжевый/черный - фото 5
  • Тестер кабельный Lanmaster LAN-PRO-L/TPK-POE оранжевый/черный - фото 6
  • Тестер кабельный Lanmaster LAN-PRO-L/TPK-POE оранжевый/черный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 250 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 711295
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Характеристики

Бренд
LANMASTER
Цвет
оранжевый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х20х8
Вес, кг.
1.7

Описание товара Тестер кабельный Lanmaster LAN-PRO-L/TPK-POE оранжевый/черный

Кабельный тестер LANMASTER с измерением длины с трассировкой и определением POE LAN-PRO-L/TPK-POE комплектуется индуктивным щупом и удаленным идентификатором.

Отзывы о товаре Тестер кабельный Lanmaster LAN-PRO-L/TPK-POE оранжевый/черный




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Характеристики
Бренд
LANMASTER
Цвет
оранжевый
Страна производитель
Китай
Описание
Кабельный тестер LANMASTER с измерением длины с трассировкой и определением POE LAN-PRO-L/TPK-POE комплектуется индуктивным щупом и удаленным идентификатором.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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