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Кабель SkyNet Premium CSP-FTP-LSZH-4-CU, FTP-LSZH,кат.5e,305м, оранжевый купить с доставкой в Москве
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Кабель SkyNet Premium CSP-FTP-LSZH-4-CU, FTP-LSZH,кат.5e,305м, оранжевый

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Кабель SkyNet Premium CSP-FTP-LSZH-4-CU, FTP-LSZH,кат.5e,305м, оранжевый - фото 1
Кабель SkyNet Premium CSP-FTP-LSZH-4-CU, FTP-LSZH,кат.5e,305м, оранжевый - фото 2
Кабель SkyNet Premium CSP-FTP-LSZH-4-CU, FTP-LSZH,кат.5e,305м, оранжевый - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
Тип товара
сетевой кабель
Длина кабеля
305 м
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
медные
Разъемы
отсутствуют
  • Кабель SkyNet Premium CSP-FTP-LSZH-4-CU, FTP-LSZH,кат.5e,305м, оранжевый - фото 1
  • Кабель SkyNet Premium CSP-FTP-LSZH-4-CU, FTP-LSZH,кат.5e,305м, оранжевый - фото 2
  • Кабель SkyNet Premium CSP-FTP-LSZH-4-CU, FTP-LSZH,кат.5e,305м, оранжевый - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 000 руб. 
Начислим 300 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 738743
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Кабель SkyNet Premium CSP-FTP-LSZH-4-CU, FTP-LSZH,кат.5e,305м, оранжевый
14 000 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SkyNet
Тип товара
Кабель
Тип товара
сетевой кабель
Длина кабеля
305 м
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
медные
Разъемы
отсутствуют
Цвет
оранжевый
Страна производитель
Россия
Вес, кг.
7.08

Описание товара Кабель SkyNet Premium CSP-FTP-LSZH-4-CU, FTP-LSZH,кат.5e,305м, оранжевый

Витая пара SkyNet Premium CSP-FTP-LSZH-4-CU типа FTP 4 предназначена для создания протяженной локальной сети. Длина кабеля витой пары составляет 305 метров, чего достаточно для выполнения этой задачи. При этом конструкция кабеля выполнена одножильной, а сам он изготовлен из меди. Модель SkyNet Premium CSP-FTP-LSZH-4-CU не имеет троса и выполнена в заметном оранжевом цвете. Поставляется витая пара на катушке. Производителем подразумевается, что витая пара представленной модели отличается прочностью, гибкостью и надежностью.

Отзывы о товаре Кабель SkyNet Premium CSP-FTP-LSZH-4-CU, FTP-LSZH,кат.5e,305м, оранжевый




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Характеристики
Бренд
SkyNet
Тип товара
Кабель
Тип товара
сетевой кабель
Длина кабеля
305 м
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
медные
Разъемы
отсутствуют
Цвет
оранжевый
Страна производитель
Россия
Описание
Витая пара SkyNet Premium CSP-FTP-LSZH-4-CU типа FTP 4 предназначена для создания протяженной локальной сети. Длина кабеля витой пары составляет 305 метров, чего достаточно для выполнения этой задачи. При этом конструкция кабеля выполнена одножильной, а сам он изготовлен из меди. Модель SkyNet Premium CSP-FTP-LSZH-4-CU не имеет троса и выполнена в заметном оранжевом цвете. Поставляется витая пара на катушке. Производителем подразумевается, что витая пара представленной модели отличается прочностью, гибкостью и надежностью.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Кабель SkyNet Premium CSP-FTP-LSZH-4-CU, FTP-LSZH,кат.5e,305м, оранжевый - по цене 14000 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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