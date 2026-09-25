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Патч-панель Cabeus PL-24-Cat.6a-SH-Dual купить с доставкой в Москве
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Патч-панель Cabeus PL-24-Cat.6a-SH-Dual

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Патч-панель Cabeus PL-24-Cat.6a-SH-Dual - фото 1
Патч-панель Cabeus PL-24-Cat.6a-SH-Dual - фото 2
Патч-панель Cabeus PL-24-Cat.6a-SH-Dual - фото 3
Патч-панель Cabeus PL-24-Cat.6a-SH-Dual - фото 4
Патч-панель Cabeus PL-24-Cat.6a-SH-Dual - фото 5
Патч-панель Cabeus PL-24-Cat.6a-SH-Dual - фото 6
Патч-панель Cabeus PL-24-Cat.6a-SH-Dual - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
патч-панель
  • Патч-панель Cabeus PL-24-Cat.6a-SH-Dual - фото 1
  • Патч-панель Cabeus PL-24-Cat.6a-SH-Dual - фото 2
  • Патч-панель Cabeus PL-24-Cat.6a-SH-Dual - фото 3
  • Патч-панель Cabeus PL-24-Cat.6a-SH-Dual - фото 4
  • Патч-панель Cabeus PL-24-Cat.6a-SH-Dual - фото 5
  • Патч-панель Cabeus PL-24-Cat.6a-SH-Dual - фото 6
  • Патч-панель Cabeus PL-24-Cat.6a-SH-Dual - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 160 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 741011
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Характеристики

Бренд
Cabeus
Тип товара
патч-панель
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
51х17х6
Вес, г.
400

Описание товара Патч-панель Cabeus PL-24-Cat.6a-SH-Dual

Коммутационные панели (патч-панели) предназначены для терминирования на них кабелей различных подсистем СКС и для коммутации отдельных элементов сети друг с другом при помощи коммутационных шнуров. Экранированная патч-панель Cabeus выполнена в 19” формате и предназначена для установки в телекоммуникационные шкафы и стойки. Соответствует характеристикам категории 6а. С лицевой стороны все порты пронумерованы и имеют дополнительные поля для нанесения маркировки. Корпус полностью металлический с разборной крышкой быстрой фиксации. Имеется проводник заземления. С тыльной стороны патч-панели размещены контакты тип Dual IDC с цветной маркировкой по двум стандартам: T568 А и B. Ножи контактов располагаются под 45°, что лучше сказывается на передаточных характеристиках разъема. Для заделки проводников подходят ножи тип 110 и Krone. Патч-панель имеет встроенный задний организатор для фиксации кабелей и дополнительный фиксатор экрана кабеля.

Отзывы о товаре Патч-панель Cabeus PL-24-Cat.6a-SH-Dual




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Характеристики
Бренд
Cabeus
Тип товара
патч-панель
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Коммутационные панели (патч-панели) предназначены для терминирования на них кабелей различных подсистем СКС и для коммутации отдельных элементов сети друг с другом при помощи коммутационных шнуров. Экранированная патч-панель Cabeus выполнена в 19” формате и предназначена для установки в телекоммуникационные шкафы и стойки. Соответствует характеристикам категории 6а. С лицевой стороны все порты пронумерованы и имеют дополнительные поля для нанесения маркировки. Корпус полностью металлический с разборной крышкой быстрой фиксации. Имеется проводник заземления. С тыльной стороны патч-панели размещены контакты тип Dual IDC с цветной маркировкой по двум стандартам: T568 А и B. Ножи контактов располагаются под 45°, что лучше сказывается на передаточных характеристиках разъема. Для заделки проводников подходят ножи тип 110 и Krone. Патч-панель имеет встроенный задний организатор для фиксации кабелей и дополнительный фиксатор экрана кабеля.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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