Top.Mail.Ru
Кабель SkyNet Standart CSS-FTP-2-CU, FTP, кат.5e, 305м, серый купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Кабель SkyNet Standart CSS-FTP-2-CU, FTP, кат.5e, 305м, серый

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Кабель SkyNet Standart CSS-FTP-2-CU, FTP, кат.5e, 305м, серый - фото 1
Кабель SkyNet Standart CSS-FTP-2-CU, FTP, кат.5e, 305м, серый - фото 2
Кабель SkyNet Standart CSS-FTP-2-CU, FTP, кат.5e, 305м, серый - фото 3
Кабель SkyNet Standart CSS-FTP-2-CU, FTP, кат.5e, 305м, серый - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
сетевой кабель
Длина кабеля
305 м
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
медные
Разъемы
отсутствуют
  • Кабель SkyNet Standart CSS-FTP-2-CU, FTP, кат.5e, 305м, серый - фото 1
  • Кабель SkyNet Standart CSS-FTP-2-CU, FTP, кат.5e, 305м, серый - фото 2
  • Кабель SkyNet Standart CSS-FTP-2-CU, FTP, кат.5e, 305м, серый - фото 3
  • Кабель SkyNet Standart CSS-FTP-2-CU, FTP, кат.5e, 305м, серый - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 320 руб. 
Начислим 136 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 738719
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Кабель SkyNet Standart CSS-FTP-2-CU, FTP, кат.5e, 305м, серый
6 320 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SkyNet
Тип товара
сетевой кабель
Длина кабеля
305 м
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
медные
Разъемы
отсутствуют
Цвет
серый
Страна производитель
Россия
Вес, г.
5

Описание товара Кабель SkyNet Standart CSS-FTP-2-CU, FTP, кат.5e, 305м, серый

Витая пара SkyNet Standart FTP CSS-FTP-2-CU предназначена для прокладки сетей Интернет. Она создана для использования внутри помещений, позволит подключить оборудование, организовать локальный доступ. Витая пара SkyNet Standart FTP CSS-FTP-2-CU получила серую внешнюю изоляцию. Оплетка изготовлена из прочного полимерного материала, обеспечивающего защиту проводника от повреждения и неблагоприятных внешних факторов. Число пар внутри – 2. Кабель относится к категории 5e, он адаптирован для высокоскоростных сетей. Передача информации по нему происходит на скорости до 1 Гбит/с. Проводник внутри одножильный. Он производится из меди, этот металл превосходно справляется с передачей сигналов. Длина шнура значительная – 305 метров, можно подключить несколько устройств с его применением. Кабель поставляется в коробке из плотного картона, а его кончик выводится сбоку для удобной подачи. Шнур имеет экранирование. Внутри кабеля присутствует дополнительный слой из алюминиевой фольги, он необходим для защиты проводника от внешних электромагнитных излучений.

Отзывы о товаре Кабель SkyNet Standart CSS-FTP-2-CU, FTP, кат.5e, 305м, серый




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
SkyNet
Тип товара
сетевой кабель
Длина кабеля
305 м
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
медные
Разъемы
отсутствуют
Цвет
серый
Страна производитель
Россия
Описание
Витая пара SkyNet Standart FTP CSS-FTP-2-CU предназначена для прокладки сетей Интернет. Она создана для использования внутри помещений, позволит подключить оборудование, организовать локальный доступ. Витая пара SkyNet Standart FTP CSS-FTP-2-CU получила серую внешнюю изоляцию. Оплетка изготовлена из прочного полимерного материала, обеспечивающего защиту проводника от повреждения и неблагоприятных внешних факторов. Число пар внутри – 2. Кабель относится к категории 5e, он адаптирован для высокоскоростных сетей. Передача информации по нему происходит на скорости до 1 Гбит/с. Проводник внутри одножильный. Он производится из меди, этот металл превосходно справляется с передачей сигналов. Длина шнура значительная – 305 метров, можно подключить несколько устройств с его применением. Кабель поставляется в коробке из плотного картона, а его кончик выводится сбоку для удобной подачи. Шнур имеет экранирование. Внутри кабеля присутствует дополнительный слой из алюминиевой фольги, он необходим для защиты проводника от внешних электромагнитных излучений.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кабель SkyNet Standart CSS-FTP-2-CU, FTP, кат.5e, 305м, серый - стоимость товара 6320 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...