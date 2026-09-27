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Кабельный органайзер Cabeus VCM-PL-47U-BK купить с доставкой в Москве
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Кабельный органайзер Cabeus VCM-PL-47U-BK

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Кабельный органайзер Cabeus VCM-PL-47U-BK - фото 1
Кабельный органайзер Cabeus VCM-PL-47U-BK - фото 2
Кабельный органайзер Cabeus VCM-PL-47U-BK - фото 3
Кабельный органайзер Cabeus VCM-PL-47U-BK - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
кабельный органайзер
  • Кабельный органайзер Cabeus VCM-PL-47U-BK - фото 1
  • Кабельный органайзер Cabeus VCM-PL-47U-BK - фото 2
  • Кабельный органайзер Cabeus VCM-PL-47U-BK - фото 3
  • Кабельный органайзер Cabeus VCM-PL-47U-BK - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 520 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 740986
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Характеристики

Бренд
Cabeus
Тип товара
кабельный органайзер
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
2.11х0.12х0.12
Вес, кг.
7

Описание товара Кабельный органайзер Cabeus VCM-PL-47U-BK

Вертикальный кабельный органайзер необходим для укладки запаса длины коммутационных шнуров в телекоммуникационном шкафу. Может быть установлен в серверные шкафы серии ND-SC. Представляет собой металлический каркас со съемной крышкой. Обладает повышенной емкостью и обеспечивает поддержку кабелей на уровне каждого юнита. Вывод кабеля осуществляется по бокам через систему поддерживающих «пальцев», расположенных с шагом 1U. Поддерживающие элементы изготовлены из пластика и имеют торцевые ограничители, препятствующие выпадению проложенных кабелей. Скругленная поверхность «пальцев» предохраняет оболочку кабелей от повреждений и обеспечивает требуемый радиус изгиба. Передняя часть органайзера оборудована откидывающейся пластмассовой крышкой, фиксирующейся на защелках. По высоте разделена на 2 части. Органайзер имеет отверстия для подвода кабеля сзади, сверху и снизу. Устанавливается на боковые поверхности монтажных консолей.

Отзывы о товаре Кабельный органайзер Cabeus VCM-PL-47U-BK




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Характеристики
Бренд
Cabeus
Тип товара
кабельный органайзер
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Вертикальный кабельный органайзер необходим для укладки запаса длины коммутационных шнуров в телекоммуникационном шкафу. Может быть установлен в серверные шкафы серии ND-SC. Представляет собой металлический каркас со съемной крышкой. Обладает повышенной емкостью и обеспечивает поддержку кабелей на уровне каждого юнита. Вывод кабеля осуществляется по бокам через систему поддерживающих «пальцев», расположенных с шагом 1U. Поддерживающие элементы изготовлены из пластика и имеют торцевые ограничители, препятствующие выпадению проложенных кабелей. Скругленная поверхность «пальцев» предохраняет оболочку кабелей от повреждений и обеспечивает требуемый радиус изгиба. Передняя часть органайзера оборудована откидывающейся пластмассовой крышкой, фиксирующейся на защелках. По высоте разделена на 2 части. Органайзер имеет отверстия для подвода кабеля сзади, сверху и снизу. Устанавливается на боковые поверхности монтажных консолей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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