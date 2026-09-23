Кабель SkyNet Light СSL-UTP-2-CU-OUT, UTP, кат.5e, 305м, черный
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
сетевой кабель
Длина кабеля
305 м
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
медные
Разъемы
отсутствуют
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 770 руб.
В наличии
Код товара: 738704
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5 770 руб.
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Характеристики
Бренд
SkyNet
Тип товара
сетевой кабель
Длина кабеля
305 м
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
медные
Разъемы
отсутствуют
Цвет
серый
Страна производитель
Россия
Вес, г.
5
Описание товара Кабель SkyNet Light СSL-UTP-2-CU-OUT, UTP, кат.5e, 305м, черный
Данный кабель станет отличным выбором для создания многоуровневой высоконагруженной локальной сети с высокой пропускной способностью в условиях с незначительной концентрацией мощных источников электромагнитных помех – например, в жилых домах или офисах. В основе данной модели используется 4 пары проводов с одножильным проводником. Благодаря этому кабель отличается высокими рабочими показателями и минимальным количеством помех и искажений. Кроме того, данная модель соответствует категории 5e, благодаря чему обеспечивается высокая скорость для отправки цифровых данных – вплоть до 100 Мбит/с.
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Бренд
SkyNet
Тип товара
сетевой кабель
Длина кабеля
305 м
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
медные
Разъемы
отсутствуют
Цвет
серый
Страна производитель
Россия
Данный кабель станет отличным выбором для создания многоуровневой высоконагруженной локальной сети с высокой пропускной способностью в условиях с незначительной концентрацией мощных источников электромагнитных помех – например, в жилых домах или офисах. В основе данной модели используется 4 пары проводов с одножильным проводником. Благодаря этому кабель отличается высокими рабочими показателями и минимальным количеством помех и искажений. Кроме того, данная модель соответствует категории 5e, благодаря чему обеспечивается высокая скорость для отправки цифровых данных – вплоть до 100 Мбит/с.
Кабель SkyNet Light СSL-UTP-2-CU-OUT, UTP, кат.5e, 305м, черный - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 5770 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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