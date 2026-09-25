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Кабель SkyNet Light CSL-UTP-2-CU, UTP, кат.5e, 305м, серый купить с доставкой в Москве
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Кабель SkyNet Light CSL-UTP-2-CU, UTP, кат.5e, 305м, серый

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Кабель SkyNet Light CSL-UTP-2-CU, UTP, кат.5e, 305м, серый - фото 1
Кабель SkyNet Light CSL-UTP-2-CU, UTP, кат.5e, 305м, серый - фото 2
Кабель SkyNet Light CSL-UTP-2-CU, UTP, кат.5e, 305м, серый - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Длина кабеля
305 м
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
медные
  • Кабель SkyNet Light CSL-UTP-2-CU, UTP, кат.5e, 305м, серый - фото 1
  • Кабель SkyNet Light CSL-UTP-2-CU, UTP, кат.5e, 305м, серый - фото 2
  • Кабель SkyNet Light CSL-UTP-2-CU, UTP, кат.5e, 305м, серый - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 380 руб. 
Начислим 117 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 738700
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Кабель SkyNet Light CSL-UTP-2-CU, UTP, кат.5e, 305м, серый
5 380 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SkyNet
Длина кабеля
305 м
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
медные
Цвет
серый
Страна производитель
Россия
Вес, кг.
7

Описание товара Кабель SkyNet Light CSL-UTP-2-CU, UTP, кат.5e, 305м, серый

Витая пара SkyNet CSL-UTP-2-CU используется для прокладки внутри помещений. Модель соответствует требованиям категории 5e. Особенности стандарта передачи данных с помощью витой пары предполагают длину сегмента, равную 100 м. Кабель поставляется в бухте стандартной длины: 305 м.Упаковка кабеля SkyNet CSL-UTP-2-CU представляет из себя картонную коробку типового размера. На упаковке размещена информация о технических характеристиках кабеля. Изоляция модели, имеющая широко распространенный серый цвет, эффективно защищает кабель от внешних механических воздействий.

Отзывы о товаре Кабель SkyNet Light CSL-UTP-2-CU, UTP, кат.5e, 305м, серый




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Характеристики
Бренд
SkyNet
Длина кабеля
305 м
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
медные
Цвет
серый
Страна производитель
Россия
Описание
Витая пара SkyNet CSL-UTP-2-CU используется для прокладки внутри помещений. Модель соответствует требованиям категории 5e. Особенности стандарта передачи данных с помощью витой пары предполагают длину сегмента, равную 100 м. Кабель поставляется в бухте стандартной длины: 305 м.Упаковка кабеля SkyNet CSL-UTP-2-CU представляет из себя картонную коробку типового размера. На упаковке размещена информация о технических характеристиках кабеля. Изоляция модели, имеющая широко распространенный серый цвет, эффективно защищает кабель от внешних механических воздействий.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Кабель SkyNet Light CSL-UTP-2-CU, UTP, кат.5e, 305м, серый - по цене 5380 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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