Кабель SkyNet Light CSL-FTP-2-CU, FTP кат.5e, 305м, серый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
сетевой кабель
Длина кабеля
305 м
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
медные
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 880 руб.
В наличии
Код товара: 738706
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5 880 руб.
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Характеристики
Бренд
SkyNet
Тип товара
сетевой кабель
Длина кабеля
305 м
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
медные
Цвет
серый
Страна производитель
Россия
Вес, кг.
7
Описание товара Кабель SkyNet Light CSL-FTP-2-CU, FTP кат.5e, 305м, серый
Витая пара SkyNet CSL-FTP-2-CU используется для построения компьютерных сетей. Кабель соответствует категории 5e. Модель используется для передачи данных со скоростью до 100 Мбит/с. Преимуществом кабеля SkyNet CSL-FTP-2-CU является наличие общего экрана, изготовленного из фольги. Экранирование эффективно препятствует влиянию электромагнитных и иных помех. Кабель поставляется в бухте стандартной (305 м) длины. Изоляция витой пары имеет практичный серый цвет. Модель используется для прокладки внутри помещений. Кабель удобно хранить: он упакован в картонную коробку прямоугольной формы.
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Бренд
SkyNet
Тип товара
сетевой кабель
Длина кабеля
305 м
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
медные
Цвет
серый
Страна производитель
Россия
Витая пара SkyNet CSL-FTP-2-CU используется для построения компьютерных сетей. Кабель соответствует категории 5e. Модель используется для передачи данных со скоростью до 100 Мбит/с. Преимуществом кабеля SkyNet CSL-FTP-2-CU является наличие общего экрана, изготовленного из фольги. Экранирование эффективно препятствует влиянию электромагнитных и иных помех. Кабель поставляется в бухте стандартной (305 м) длины. Изоляция витой пары имеет практичный серый цвет. Модель используется для прокладки внутри помещений. Кабель удобно хранить: он упакован в картонную коробку прямоугольной формы.
Купить Кабель SkyNet Light CSL-FTP-2-CU, FTP кат.5e, 305м, серый - по цене 5880 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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