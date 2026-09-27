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Блендер погружной Delta Lux DL-7039 белый купить с доставкой в Москве
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Блендер погружной Delta Lux DL-7039 белый

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Блендер погружной Delta Lux DL-7039 белый - фото 2
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
800
Количество насадок в комплекте
2
Цвет
белый
Вакуумная функция
да
Объем измельчителя, л
0
Количество скоростей / режимов
2
Максимальная скорость вращения, об/мин
800
  • Блендер погружной Delta Lux DL-7039 белый - фото 1
  • Блендер погружной Delta Lux DL-7039 белый - фото 2
  • Блендер погружной Delta Lux DL-7039 белый - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 130 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 740018
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Характеристики

Бренд
Delta
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
800
Материал корпуса
металл
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
металл
Длина сетевого шнура
1.1
Количество насадок в комплекте
2
Комплектация
Блендер
Цвет
белый
Вакуумная функция
да
Объем измельчителя, л
0
Количество скоростей / режимов
2
Максимальная скорость вращения, об/мин
800
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х8х8
Вес, г.
706

Описание товара Блендер погружной Delta Lux DL-7039 белый

Погружной блендер Delta мощностью 800 Вт с легкостью справится даже с твердыми ингредиентами. Металлические ножи обеспечивают тщательное и быстрое измельчение, а пластиковая чаша делает устройство легким и удобным в использовании. Классический белый цвет гармонично впишется в любую кухню. Delta — сочетание мощности, удобства и современного стиля.

Отзывы о товаре Блендер погружной Delta Lux DL-7039 белый




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Характеристики
Бренд
Delta
Тип товара
Блендер
Тип устройства
погружной
Мощность, Вт
800
Материал корпуса
металл
Материал чаши измельчителя
пластик
Материал ножей
металл
Длина сетевого шнура
1.1
Количество насадок в комплекте
2
Комплектация
Блендер
Цвет
белый
Вакуумная функция
да
Развернуть
Объем измельчителя, л
0
Количество скоростей / режимов
2
Максимальная скорость вращения, об/мин
800
Страна производитель
Китай
Описание
Погружной блендер Delta мощностью 800 Вт с легкостью справится даже с твердыми ингредиентами. Металлические ножи обеспечивают тщательное и быстрое измельчение, а пластиковая чаша делает устройство легким и удобным в использовании. Классический белый цвет гармонично впишется в любую кухню. Delta — сочетание мощности, удобства и современного стиля.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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