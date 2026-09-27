Блендер Delta Lux DL-7039 черный
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Характеристики
Описание товара Блендер Delta Lux DL-7039 черный
Погружной блендер Delta — настоящий помощник на вашей кухне. Мощный двигатель на 800 Вт справляется даже с твёрдыми продуктами, превращая их в однородную массу за считанные секунды. Два скоростных режима и две насадки в комплекте — всё для кулинарных экспериментов и точного результата. Стеклянная чаша измельчителя устойчива к запахам и легко моется, а металлические ножи надолго сохраняют остроту. Блендер лёгкий — всего 0,69 кг, удобно держать в руке. Компактный и стильный, он сочетает чёрный и серебристый цвета — смотрится современно на любой кухне. Длина сетевого шнура 1,1 метра даёт свободу движения. Вакуумная функция открывает новые возможности для свежести ингредиентов и сохранения пользы продуктов.
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Теги товара: 800 вт, для молочных коктейлей, для мяса, со стеклянной чашей, блендеры-мясорубки 2 в 1
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