Top.Mail.Ru
Монитор AOC 27" Q27G4Z купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Монитор AOC 27" Q27G4Z

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Монитор AOC 27&quot; Q27G4Z - фото 1
Монитор AOC 27&quot; Q27G4Z - фото 2
Монитор AOC 27&quot; Q27G4Z - фото 3
Монитор AOC 27&quot; Q27G4Z - фото 4
Монитор AOC 27&quot; Q27G4Z - фото 5
Монитор AOC 27&quot; Q27G4Z - фото 6
Монитор AOC 27&quot; Q27G4Z - фото 7
Монитор AOC 27&quot; Q27G4Z - фото 8
Монитор AOC 27&quot; Q27G4Z - фото 9
Монитор AOC 27&quot; Q27G4Z - фото 10
Монитор AOC 27&quot; Q27G4Z - фото 11
Монитор AOC 27&quot; Q27G4Z - фото 12
Монитор AOC 27&quot; Q27G4Z - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Яркость
400 Кд/м?
Время отклика
1
  • Монитор AOC 27&quot; Q27G4Z - фото 1
  • Монитор AOC 27&quot; Q27G4Z - фото 2
  • Монитор AOC 27&quot; Q27G4Z - фото 3
  • Монитор AOC 27&quot; Q27G4Z - фото 4
  • Монитор AOC 27&quot; Q27G4Z - фото 5
  • Монитор AOC 27&quot; Q27G4Z - фото 6
  • Монитор AOC 27&quot; Q27G4Z - фото 7
  • Монитор AOC 27&quot; Q27G4Z - фото 8
  • Монитор AOC 27&quot; Q27G4Z - фото 9
  • Монитор AOC 27&quot; Q27G4Z - фото 10
  • Монитор AOC 27&quot; Q27G4Z - фото 11
  • Монитор AOC 27&quot; Q27G4Z - фото 12
  • Монитор AOC 27&quot; Q27G4Z - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 200 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 738243
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
AOC
Игровой
Да
Изогнутый экран
нет
Комплектация
Монитор, кабель DP 1.8м, кабель питания, документация
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Яркость
400 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
1
Разъемы
DisplayPort x 1, HDMI x 1, выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
Встроенные динамики
да
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Потребляемая мощность при работе, Вт
28
Габаритные размеры с подставкой
613.9x516x240 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
82х48х16
Вес, кг.
8.35

Описание товара Монитор AOC 27" Q27G4Z

Монитор с диагональю 27" и разрешением 2560?1440 пикселей создаёт чёткое и детализированное изображение для динамичных игр и работы с графикой. Частота обновления 240 Гц и время отклика 1 мс делают картинку плавной и отзывчивой, что важно для киберспортивных задач. Модель оснащена IPS-матрицей с широкими углами обзора и поддержкой HDR стандарта DisplayHDR 400.



Теги товара: 27", большие, с колонками

Отзывы о товаре Монитор AOC 27" Q27G4Z




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
AOC
Игровой
Да
Изогнутый экран
нет
Комплектация
Монитор, кабель DP 1.8м, кабель питания, документация
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Яркость
400 Кд/м?
Развернуть
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
1
Разъемы
DisplayPort x 1, HDMI x 1, выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
Встроенные динамики
да
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Потребляемая мощность при работе, Вт
28
Габаритные размеры с подставкой
613.9x516x240 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Монитор с диагональю 27" и разрешением 2560?1440 пикселей создаёт чёткое и детализированное изображение для динамичных игр и работы с графикой. Частота обновления 240 Гц и время отклика 1 мс делают картинку плавной и отзывчивой, что важно для киберспортивных задач. Модель оснащена IPS-матрицей с широкими углами обзора и поддержкой HDR стандарта DisplayHDR 400.


Теги товара: 27", большие, с колонками
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Монитор AOC 27" Q27G4Z - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...