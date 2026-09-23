Монитор AOC 27" Q27G4Z
Оригинальный товар
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Характеристики
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Яркость
400 Кд/м?
Время отклика
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 200 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 738243
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Характеристики
Бренд
Игровой
Да
Изогнутый экран
нет
Комплектация
Монитор, кабель DP 1.8м, кабель питания, документация
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Яркость
400 Кд/м?
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
1
Разъемы
DisplayPort x 1, HDMI x 1, выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
Встроенные динамики
да
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Потребляемая мощность при работе, Вт
28
Габаритные размеры с подставкой
613.9x516x240 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
82х48х16
Вес, кг.
8.35
Описание товара Монитор AOC 27" Q27G4Z
Монитор с диагональю 27" и разрешением 2560?1440 пикселей создаёт чёткое и детализированное изображение для динамичных игр и работы с графикой. Частота обновления 240 Гц и время отклика 1 мс делают картинку плавной и отзывчивой, что важно для киберспортивных задач. Модель оснащена IPS-матрицей с широкими углами обзора и поддержкой HDR стандарта DisplayHDR 400.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, с hdmi, lg 27"
Теги товара: 27", большие, с колонками
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Бренд
Игровой
Да
Изогнутый экран
нет
Комплектация
Монитор, кабель DP 1.8м, кабель питания, документация
Диагональ экрана, дюйм
27
Поверхность экрана
матовая
Тип матрицы
IPS
Максимальное разрешение
2560x1440
Соотношение сторон
16:9
Контрастность статическая
1000:1
Яркость
400 Кд/м?
Развернуть
Угол обзора по вертикали
178°
Угол обзора по горизонтали
178°
Время отклика
1
Разъемы
DisplayPort x 1, HDMI x 1, выход на наушники
Разъем HDMI
Да
Разъем DisplayPort
Да
Выход на наушники
Да
Встроенные динамики
да
Поворот на 90° (портретный режим)
Да
Регулировка по высоте
да
Регулировка наклона
Да
Стандарт крепления VESA
100x100
Расположение блока питания
встроенный
Потребляемая мощность при работе, Вт
28
Габаритные размеры с подставкой
613.9x516x240 мм
Страна производитель
Китай
Монитор с диагональю 27" и разрешением 2560?1440 пикселей создаёт чёткое и детализированное изображение для динамичных игр и работы с графикой. Частота обновления 240 Гц и время отклика 1 мс делают картинку плавной и отзывчивой, что важно для киберспортивных задач. Модель оснащена IPS-матрицей с широкими углами обзора и поддержкой HDR стандарта DisplayHDR 400.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, с hdmi, lg 27"
Теги товара: 27", большие, с колонками
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, с hdmi, lg 27"
Теги товара: 27", большие, с колонками
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