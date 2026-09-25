Монитор LG 27" 27GS85Q-B
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 580 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 738135
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Размеры в упаковке, см
69х49х16
Вес, кг.
8.1
Описание товара Монитор LG 27" 27GS85Q-B
Монитор LG 27" 27GS85Q-B
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, с колонками
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 21 620 руб.5405 руб. в СплитМонитор AOC 27" U27B3CF
-
В наличииЦена 21 950 руб.5488 руб. в СплитМонитор Lenovo 23,8" TIO 24 G5
-
В наличииЦена 22 840 руб.5710 руб. в СплитМонитор MSI 23,8" PRO MP245PDG E14 (9S6-3PF39M-005)
-
В наличииЦена 22 840 руб.5710 руб. в СплитМонитор MSI 34" PRO MP341CQ E12 1500R (9S6-3PB2CT-212)
-
В наличииЦена 23 530 руб.5883 руб. в СплитМонитор Samsung 24" S24D604UAU
-
В наличииЦена 23 530 руб.5883 руб. в СплитМонитор Samsung 27" S27D604UAI
-
В наличииЦена 23 570 руб.5893 руб. в СплитМонитор Acer 31,5” SH322QUEbmiphux (UM.JS2CD.E04)
-
В наличииЦена 24 010 руб.6003 руб. в СплитМонитор LG 34" 34U640B-B 1800R
-
В наличииЦена 24 730 руб.6183 руб. в СплитМонитор Acer 31,5'' B327QKB1bmiiprx (UM.JB7CD.101)
-
В наличииЦена 24 860 руб.6215 руб. в СплитМонитор AOC 27" U27E4CV
-
В наличииЦена 24 870 руб.6218 руб. в СплитМонитор LG 31,5" 32U720A-B
-
В наличииЦена 25 270 руб.6318 руб. в СплитМонитор AOC 27" Q27G4S
Монитор LG 27" 27GS85Q-B
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, с колонками
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, с колонками
Монитор LG 27" 27GS85Q-B - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Монитор LG 27" 27GS85Q-B