Wi-Fi роутер ASUS 90IG0990-MO9B00
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Wi-Fi роутер ASUS 90IG0990-MO9B00
Wi-Fi роутер ASUS RT-BE82U – двухдиапазонный маршрутизатор ASUS WiFi 7 с возможностью расширения, 4K-QAM, MLO, пять портов 2,5GbE, безопасность сети коммерческого уровня, родительский контроль, сеть IoT, детская сеть. RT-BE82U обеспечивает молниеносную скорость двухдиапазонного Wi-Fi 7 до 6500 Мбит/с, гарантируя бесперебойную потоковую передачу данных, игр. Режим Multi-Link (MLO) обеспечивает соединение без буферизации благодаря интеллектуальному комбинированию и переключению диапазонов 2,4 ГГц и 5 ГГц. ASUS RT-BE82U создан для будущего всех устройств Wi-Fi 7, независимо от используемого ими режима MLO. Поддерживает сверхширокие каналы шириной 160 МГц, обеспечивая сверхвысокую скорость передачи данных, уменьшенную задержку и улучшенную производительность для более плавной работы сети.
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Теги товара: Cudy, Mesh роутеры, Двухдиапазонные
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Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, TP-Link Archer, Гигабитные
Теги товара: Cudy, Mesh роутеры, Двухдиапазонные
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