Wi-Fi адаптер USB Mercusys MA30N
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Характеристики
Описание товара Wi-Fi адаптер USB Mercusys MA30N
Wi-Fi адаптер Mercusys MA30N – двухдиапазонная модель, которая обеспечивает скорость обмена данными до 400 Мбит/с на частоте 2.4 ГГц и до 867 Мбит/с на частоте 5 ГГц. Это позволит гибко распределять устройства по выделенным сетям, чтобы добиться быстрой обработки данных. При работе на компьютере с операционной системой Windows вам не нужно настраивать работу модели: достаточно подключить адаптер к ПК, и можно сразу приступить к работе за счет встроенного в ОС драйвера. Wi-Fi адаптер Mercusys MA30N обладает компактными размерами 16.1x26.9x7.6 мм, за счет которых его можно подключить к любому USB-порту компьютера или ноутбука и оставить его там. Модель поддерживает технологию MU-MIMO, которая обеспечивает два одновременных потока данных для повышенной пропускной способности сети. Антенны: 1шт встроенная.
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