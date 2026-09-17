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WiFi адаптер TP-LINK TL-WN881ND купить с доставкой в Москве
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WiFi адаптер TP-LINK TL-WN881ND

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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi адаптер
  • WiFi адаптер TP-LINK TL-WN881ND - фото 1
  • WiFi адаптер TP-LINK TL-WN881ND - фото 2
  • WiFi адаптер TP-LINK TL-WN881ND - фото 3
  • WiFi адаптер TP-LINK TL-WN881ND - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 120 руб. 
Начислим 41 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 72516
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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WiFi адаптер TP-LINK TL-WN881ND
1 120 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Wi-Fi адаптер
Дополнительно
поддержка Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
Защита информации
WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
Макс. скорость беспроводного соединения
300 Мбит/с
Мощность передатчика
20 dBM
Стандарт беспроводной связи
802.11g, 802.11n, 802.11b
Тип внешней антенны
съемная
Количество внешних антенн
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х4
Вес, г.
190

Описание товара WiFi адаптер TP-LINK TL-WN881ND

Беспроводной Wi-Fi адаптер TP-LINK TL-WN881ND выдает максимальную скорость беспроводного соединения до 300 Мбит/с. Высокоскоростная и качественная передача данных стандарта IEEE 802.11n позволяет беспрепятственно просматривать потоковое видео качества HD и онлайн-игры. Частота диапазона данного адаптера составляет 2.4 ГГц. Технология MIMO внедренная в адаптере TP-LINK TL-WN881ND, сокращает потерю данных во время передачи на большие расстояния. Представленные технологи расширили радиус охвата передачи и увеличили уровень сигнала.

Отзывы о товаре WiFi адаптер TP-LINK TL-WN881ND




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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Wi-Fi адаптер
Дополнительно
поддержка Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
Защита информации
WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
Макс. скорость беспроводного соединения
300 Мбит/с
Мощность передатчика
20 dBM
Стандарт беспроводной связи
802.11g, 802.11n, 802.11b
Тип внешней антенны
съемная
Количество внешних антенн
1
Страна производитель
Китай
Описание
Беспроводной Wi-Fi адаптер TP-LINK TL-WN881ND выдает максимальную скорость беспроводного соединения до 300 Мбит/с. Высокоскоростная и качественная передача данных стандарта IEEE 802.11n позволяет беспрепятственно просматривать потоковое видео качества HD и онлайн-игры. Частота диапазона данного адаптера составляет 2.4 ГГц. Технология MIMO внедренная в адаптере TP-LINK TL-WN881ND, сокращает потерю данных во время передачи на большие расстояния. Представленные технологи расширили радиус охвата передачи и увеличили уровень сигнала.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить WiFi адаптер TP-LINK TL-WN881ND - по цене 1120 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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