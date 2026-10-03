Wi-Fi адаптер Gembird WNP-UA-008
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi адаптер
Тип устройства
Wi-Fi адаптер
Тип сети
беспроводная
Интерфейс подключения
USB
Поддерживаемый тип интерфейсов сетевой карты
USB
Скорость подключения
433 Мбит/с
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
433 Мбит/с
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-38%1 030 руб. 1 670 руб.
В наличии
Код товара: 296165
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
1 030 руб. -38%
1 670 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Wi-Fi адаптер
Тип устройства
Wi-Fi адаптер
Тип сети
беспроводная
Интерфейс подключения
USB
Поддерживаемый тип интерфейсов сетевой карты
USB
Скорость подключения
433 Мбит/с
Тип внешней антенны
встроенная
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
433 Мбит/с
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х15х10
Вес, г.
50
Описание товара Wi-Fi адаптер Gembird WNP-UA-008
Двухдиапазонный беспроводный сетевой модуль, работающий на частотах 2.4 Гц и 5 Гц. Подходит к любым ПК, не имеющим встроенного радиомодуля. Базируется на чипсете Realtek RTL8811CU и предлагает общую пропускную способность беспроводного канала до 583–600 Мбит/с. Выполнен в виде компактной 'флешки' с внутренней антенной.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 980 руб.245 руб. в СплитСетевой адаптер Gigabit Ethernet TP-Link UE300
-
В наличииЦена 1 010 руб.253 руб. в СплитСетевой адаптер UGREEN USB 2.0, 10/100 Мбит/с, цвет черный (2025...
-
В наличииЦена 1 020 руб. 2 220 руб.255 руб. в СплитWi-Fi адаптер TP-Link Archer T2UB Nano
-
В наличииЦена 1 030 руб.258 руб. в СплитWi-Fi адаптер USB Mercusys MA30N
-
В наличииЦена 1 040 руб.260 руб. в СплитWi-Fi адаптер Cudy WU1300S
-
В наличииЦена 1 060 руб.265 руб. в СплитWi-Fi адаптер Asus USB-N10 NANO
-
В наличииЦена 1 080 руб.270 руб. в СплитСетевой адаптер ORIGO USB-C to 1Gb LAN (OU330N/A1A)
-
В наличииЦена 1 110 руб. 2 370 руб.278 руб. в СплитWi-Fi адаптер TP-Link Archer T2U Plus
-
В наличииЦена 1 110 руб.278 руб. в СплитWi-Fi адаптер Gigabit Ethernet TP-Link UE300C USB Type-C
-
В наличииЦена 1 130 руб.283 руб. в СплитBluetooth-адаптер Asus USB-BT500
-
В наличииЦена 1 140 руб.285 руб. в СплитСетевой адаптер ORIGO ON300/A1A
-
В наличииЦена 1 180 руб.295 руб. в СплитСетевой адаптер Ethernet VCOM DU320
Бренд
Тип товара
Wi-Fi адаптер
Тип устройства
Wi-Fi адаптер
Тип сети
беспроводная
Интерфейс подключения
USB
Поддерживаемый тип интерфейсов сетевой карты
USB
Скорость подключения
433 Мбит/с
Тип внешней антенны
встроенная
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
433 Мбит/с
Страна производитель
Китай
Двухдиапазонный беспроводный сетевой модуль, работающий на частотах 2.4 Гц и 5 Гц. Подходит к любым ПК, не имеющим встроенного радиомодуля. Базируется на чипсете Realtek RTL8811CU и предлагает общую пропускную способность беспроводного канала до 583–600 Мбит/с. Выполнен в виде компактной 'флешки' с внутренней антенной.
Wi-Fi адаптер Gembird WNP-UA-008 - данный товар вы можете купить по цене 1030 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Wi-Fi адаптер Gembird WNP-UA-008