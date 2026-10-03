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Wi-Fi адаптер Gembird WNP-UA-008 купить с доставкой в Москве
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Wi-Fi адаптер Gembird WNP-UA-008

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Wi-Fi адаптер Gembird WNP-UA-008 - фото 1
Wi-Fi адаптер Gembird WNP-UA-008 - фото 2
Wi-Fi адаптер Gembird WNP-UA-008 - фото 3
Wi-Fi адаптер Gembird WNP-UA-008 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi адаптер
Тип устройства
Wi-Fi адаптер
Тип сети
беспроводная
Интерфейс подключения
USB
Поддерживаемый тип интерфейсов сетевой карты
USB
Скорость подключения
433 Мбит/с
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
433 Мбит/с
  • Wi-Fi адаптер Gembird WNP-UA-008 - фото 1
  • Wi-Fi адаптер Gembird WNP-UA-008 - фото 2
  • Wi-Fi адаптер Gembird WNP-UA-008 - фото 3
  • Wi-Fi адаптер Gembird WNP-UA-008 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-38%
1 030 руб.  1 670 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 296165
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Wi-Fi адаптер Gembird WNP-UA-008
1 030 руб. -38%
1 670 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GEMBIRD
Тип товара
Wi-Fi адаптер
Тип устройства
Wi-Fi адаптер
Тип сети
беспроводная
Интерфейс подключения
USB
Поддерживаемый тип интерфейсов сетевой карты
USB
Скорость подключения
433 Мбит/с
Тип внешней антенны
встроенная
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
433 Мбит/с
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х15х10
Вес, г.
50

Описание товара Wi-Fi адаптер Gembird WNP-UA-008

Двухдиапазонный беспроводный сетевой модуль, работающий на частотах 2.4 Гц и 5 Гц. Подходит к любым ПК, не имеющим встроенного радиомодуля. Базируется на чипсете Realtek RTL8811CU и предлагает общую пропускную способность беспроводного канала до 583–600 Мбит/с. Выполнен в виде компактной 'флешки' с внутренней антенной.

Отзывы о товаре Wi-Fi адаптер Gembird WNP-UA-008




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Характеристики
Бренд
GEMBIRD
Тип товара
Wi-Fi адаптер
Тип устройства
Wi-Fi адаптер
Тип сети
беспроводная
Интерфейс подключения
USB
Поддерживаемый тип интерфейсов сетевой карты
USB
Скорость подключения
433 Мбит/с
Тип внешней антенны
встроенная
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
433 Мбит/с
Страна производитель
Китай
Описание
Двухдиапазонный беспроводный сетевой модуль, работающий на частотах 2.4 Гц и 5 Гц. Подходит к любым ПК, не имеющим встроенного радиомодуля. Базируется на чипсете Realtek RTL8811CU и предлагает общую пропускную способность беспроводного канала до 583–600 Мбит/с. Выполнен в виде компактной 'флешки' с внутренней антенной.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Wi-Fi адаптер Gembird WNP-UA-008 - данный товар вы можете купить по цене 1030 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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